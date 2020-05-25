MLB／被告未繳房租 辛德賈德：法庭見吧

大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）被房東指控未繳房租25萬美元（約新台幣750萬元），違約被告上曼哈頓聯邦法院，辛德賈德反批房東勒索，展現跟球場上一樣的強勢態度說：「法庭見吧，老兄。」

根據紐約郵報報導，辛德加德年初以每月2萬7千美元的租金，租下紐約的一間三房公寓，租約自3月20日開始，為期八個月，但辛德加德並未搬入，也未繳交任何租金，房東指控他無視租約，完成簽約後不履行義務，也拒絕繳交任何應繳租金。

辛德賈德則在個人推特上反擊，他表示：「讓我直說了吧，我很有誠意的付了兩個月租金（超過5萬美元）給房東，為了一個因為全球性疫情而我根本沒踏進過的地方，也給了即時的通知，讓他能夠重新出租。」

人正在佛羅里達為了韌帶重建手術復健的辛德賈德，如今卻要面臨法律問題，他也說：「房東根本在勒索我25萬元，還把消息透露給媒體，難道我是壞人嗎？好吧，法庭見，老兄。」

這起官司中，辛德賈德的律師也告訴房東，他無意擁有這間房產的使用權，而房東也可以將其轉租他人，「對這起針對當事人的指控，我們表達強烈的反對，也會全力為他辯護，辛德賈德很期待到法院的日子，目前則專心在保持安全還有健康上。」

辛德加德是在紐約因疫情宣布封城的前一個月簽約，在租約生效的四天後，決定接受韌帶重建手術，預期要到2021年球季才會回歸。