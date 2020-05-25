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2000勝教頭大不易 挑戰者只剩法蘭柯納一人

聯合新聞網 / tyruschen
印第安人總教頭法蘭柯納大聯盟生涯帶兵19個球季，其中近14個球季勝率都超過5成，總戰績1667勝1409敗，勝場數在現役教練中排名第一。 歐新社資料照片
印第安人總教頭法蘭柯納大聯盟生涯帶兵19個球季，其中近14個球季勝率都超過5成，總戰績1667勝1409敗，勝場數在現役教練中排名第一。 歐新社資料照片

疫情造成的停賽使得許多球員生涯累積數據都受到不小影響。像是老虎隊三冠王打者卡布雷拉（Miguel Cabrera）如能重拾往日身手，原有機會在本季挑戰三千安及五百轟（目前分別是2815安及477隻全壘打）。合約還剩兩年的普荷斯（Albert Pujols）除了還差44隻全壘打就能成為史上第四位七百轟打者外，他的二壘安打、打點等成績也都有機會更上層樓超越前賢。另外像是37歲的大都會二壘手卡諾（Robinson Cano）拼三千安還差430隻、兩大王牌投手韋蘭德（Justin Verlander，37歲）及薛則（Max Scherzer，35歲）拼四千K分別差994及1308次三振，也都或多或少因為停賽降低了他們達標的可能性。

除了球員個人成績外，另一個較少為人知的生涯成就是總教練的勝場數。球員只要球技在身，即便成為自由球員，不難找到新東家。教練則不同，全大聯盟也就這麼三十個「職缺」。尤其教練的能力難以量化，再加上處於不同發展階段、不同隊型的球隊都需要不同類型的教練來因材施教。能帶一群明星球員拿下冠軍的教練不見得治得了百廢待舉的爛隊，能帶領年輕球員長成勁旅的教練一旦沒能在季後賽有所斬獲，也會被認為缺乏大比賽調度能力，在階段性任務完成後下台一鞠躬。想要頂上這三十個職位其中之一累積勝場數，很多時候憑藉的不只是能力，還得看機會、靠人和以及那麼一點運氣。

在大聯盟將近一百五十年的歷史中總共出現過711名教練，其中只有老闆兼教練的麥克（Connie Mack，執教生涯53年，3731勝3948敗）以至於去年球季結束光榮退休的波奇（Bruce Bochy，2003勝2029敗）一共11人能達成生涯兩千勝的成就。在這之中即便是執教時間最短的名人堂教練奧斯頓（Walter Alston，2040勝1613敗）也在道奇當了比大多數球員生涯都長的23年總教練才有機會累積到這個數字，由此可見兩千勝教練之不易。而在波西榮退後，目前勝場最多、最有機會挑戰的是原本將在今年邁入教練生涯第二十年的印第安人總教頭法蘭柯納（Terry Francona，1667勝1409敗）。此外除非前天使總教練索夏（Mike Scioscia，1650勝、1428敗）或前金鶯總教練蕭瓦特（Buck Showalter，1551勝1517敗）回鍋，否則即使是現役教練中勝場第二多的麥登（Joe Maddon，1252勝1068敗）也還差了一大截。

巨人總教練波奇在去年球季結束後正式退休，他是最近一位達成生涯帶兵2000勝的教練，有趣的是他在巨人隊的戰績是1052勝、1054敗，巨人去年要是多贏1場就能幫他寫下5成勝率。 歐新社資料照片
巨人總教練波奇在去年球季結束後正式退休，他是最近一位達成生涯帶兵2000勝的教練，有趣的是他在巨人隊的戰績是1052勝、1054敗，巨人去年要是多贏1場就能幫他寫下5成勝率。 歐新社資料照片

父親也是大聯盟球員，自己球員生涯則多在各隊遊走、單季先發最多不過49場的法蘭柯納當年一高掛球鞋，立刻就開始了他的執教生涯。1991年不過才32歲的法蘭柯納從白襪菜鳥聯盟球隊的總教練幹起，後來擔任2A伯明翰男爵隊總教練時還帶過「棄籃改棒」的喬丹（Michael Jordan）。由於這番因緣際會，在最近風靡全球的紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）中也能看到這位傳奇教練的身影。當30歲的喬丹在白襪農場為升上大聯盟而奮鬥之時，僅比他大三歲多的法蘭柯納也正努力以成為未來的大聯盟總教練為目標。

在喬丹重返NBA後不久，法蘭柯納就獲得在大聯盟執教的機會，在1997年當上費城人隊的總教練，年僅37歲的他也是當時全大聯盟最年輕的總教練。不過他在費城人隊的初體驗並不順遂。四年前一度打進世界大賽的費城人當時正走下坡，在法蘭柯納到來的前一年已是國聯墊底。年輕缺少經驗的法蘭柯納未能帶領球隊走出泥淖，儘管幾位年輕打者如明星三壘手羅倫（Scott Rolen）、外野手阿布瑞尤（Bobby Abreu）、捕手李伯索（Mike Lieberthal）一一在他的培養下嶄露頭角，外加王牌投手席林（Curt Schilling）充分展現實力，連拿兩年三振王並在1998年投出驚人的15場完投。但在法蘭柯納執教的第四年費城人戰績又急轉直下掉到只有65勝再次在國聯墊底。季中席林就被費城人高層交易到響尾蛇，球季結束後法蘭柯納也打包走人，直到四年後才又獲得另一次執掌兵符的機會。

此時此刻的這對師徒絕對不會想到僅僅時隔四年，他們就再次在波士頓聚首。初來乍到的席林及新任總教練法蘭柯納不但聯手為紅襪粉碎了近百年的魔咒，還成為大聯盟史上首隻從0勝3敗的絕對落後逆轉成功的球隊。席林的「浴血奮戰」、「老爹」歐提茲（David Ortiz）屢次神來一擊自然是紅襪獲勝的關鍵，但初掌兵符就能扛住巨大壓力，冷靜調度帶領球隊打敗宿敵洋基的法蘭柯納自也功不可沒。接下來法蘭柯納又帶領強盛的紅襪在八年內多次打進季後賽並拿下在2007年拿下另一座總冠軍。他自己也在這段時間內累積了多達744場勝場，成為千勝總教頭以及紅襪隊史上勝率最高且勝場第二多的總教練。

法蘭柯納轉戰紅襪首季就幫助球隊打破「貝比魯斯魔咒」，拿下隊史相隔86年後再現的世界大賽冠軍。 歐新社資料照片
法蘭柯納轉戰紅襪首季就幫助球隊打破「貝比魯斯魔咒」，拿下隊史相隔86年後再現的世界大賽冠軍。 歐新社資料照片

天下無不散的宴席，在紅襪連續兩季未能打進季後賽，尤其2011年竟在戰績領先多達9場下賽季最後一天被光芒趕上失去外卡席位下，紅襪高層在球季結束厚不再與法蘭柯納續約。但以他不過五十出頭的年紀以及兩屆冠軍總教頭的名聲，只要法蘭柯納有意，絕對不乏大聯盟球隊虛席以待。果不其然在他轉往ESPN擔任球評一年後，印第安人就宣佈新一季總教練將由法蘭柯納出任。

當時的印人局面與他過去執教的紅襪迥然不同，不但前一年只有68勝，而且球隊也沒有豐富的資源跟夠深的口袋足以立即提昇戰績。但法蘭柯納又像當年首次接掌紅襪兵符一樣馬上施展了他的「魔術」，將印人從美聯倒數第二打造成進步24場拿下外卡的勁旅，他自己也在這一年首次榮獲年度最佳教練的殊榮。接下來六年內印人不斷成長，不僅在2016到2018連續三年贏得美聯中區冠軍，還在2017年締造了美聯史上最多的22連勝，這一季也是法蘭柯納生涯首次領軍拿下百勝。直到去年，法蘭柯納已經連續14季帶領球隊拿下五成以上的勝率。唯一的遺憾是2016年帶領印人打進世界大賽後與小熊大戰七場，最後才在殊死戰飲恨。

法蘭柯納(右)在2016年挑戰他的第三次世界大賽冠軍，可惜印地安人在第七戰敗給麥登(左)領軍的小熊。 歐新社資料照片
法蘭柯納(右)在2016年挑戰他的第三次世界大賽冠軍，可惜印地安人在第七戰敗給麥登(左)領軍的小熊。 歐新社資料照片

儘管去年才剛過六十大壽，又獲印人老闆延長合約到2022年，早在十多年前就曾因肺栓塞、血管栓塞多次就醫，大前年又因心臟問題動了長達九小時手術的法蘭柯納已屢次暗示有倦勤之意。再加上疫情停賽，也為目前已累積1667勝的他成為兩千勝教頭投下另一個不小的變數。不過個性平易近人，深受球員愛戴的法蘭柯納本人或許並不那麼在意這個虛名。對他來說最重要的還是在未來幾年內如何帶領球隊再闖進一次世界大賽，幫助印人打破另一個長達七十多年的魔咒。

印地安人 紅襪

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