MLB／勞資薪水談不攏 水手總管：別抱怨

大聯盟還在與球員工會針對開打計畫協商，薪資條件談不攏，目前無明確進展，水手隊總經理迪波托（Jerry Dipoto）認為，在疫情期間，能工作已是幸運，他想跟球員說：「別抱怨，去打球。」

大聯盟在開打計畫中提出，新球季將以「五五分帳」，用收入的一半支付球員薪水，但球員工會認為應以縮水球季的比例支付薪資，無法達成共識下，大聯盟預計27日再提出折衷的新版薪水分配方式。

「我的想法是，就打球吧。」迪波托在接受廣播電台訪問時，闡述自己對於勞資雙方陷入僵局的看法：「我們能做想做的事已經非常幸運，在這樣的大環境之下，還有很多人在受苦，就別抱怨了，去打球吧。」

水手目前也積極的朝著開工努力，預計本周就會重新開放春訓基地，限定少數球員使用，進行個別訓練或小組練習，提供居家生活無法滿足訓練需求的球員，未強制參加。