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MLB／國聯需找指定打擊 美媒推薦普伊格、牛奶弟

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
普伊格。 美聯社
普伊格。 美聯社

大聯盟在新冠肺炎疫情後拚重生，今年賽季有不同打法，國聯也將採取指定打擊制，美媒「CBS Sports」幫忙列舉五位還在自由市場的打者，可以因而獲得國聯隊伍青睞，第一位正是普伊格（Yasiel Puig）。

普伊格先前傳出和巨人簽約的消息，不過至今仍無下文；去年他從紅人交易到印地安人後49場出賽，交出2成97打擊率、23分打點的成績單，整季也有24轟，足以擔起國聯需要的指定打擊火力。

「牛奶弟」卡布雷拉（Miguel Cabrera）榜上排在第二，去年在海盜有2成80打擊率、七轟和47分打點，「CBS Sports」認為雖然他在外野守備已經退化，但擔任指定打擊還有餘力。

前水手狀元郎貝克漢（Tim Beckham）也是人選之一，不過因為涉及禁藥正在服球監的他，還剩下32場禁賽，今年恐怕上場時間不多，前美聯全壘打王川伯（Mark Trumbo）則有病痛疑慮，去年只有12場出賽、1成72打擊率。

曾扛出單場四轟金奈特（Scooter Gennett）或許值得一試，才30歲的他去年因鼠蹊部傷勢，在紅人和巨人總共出賽42場，有兩發全壘打，打擊率2成26。

普伊格 紅人

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