MLB／跟隨馬林魚 響尾蛇也重啟場館訓練

大聯盟還沒宣布開打日期，不過響尾蛇隊已經悄悄開始重啟訓練，根據USA Today記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，響尾蛇隊有限制的開放春訓場地鹽河球場（Salt River Fields）跟主場大通球場（Chase Field），讓少數球員可以入內訓練。

響尾蛇隊發言人表示，球隊在22日開始讓少數的球員在春訓基地進行個人訓練，23日增開大通球場，限制在少數人，並且過程中要盡量分開，也跟大聯盟報備，遵循一切規範與準則。

馬林魚隊是今年第一支正式重啟春訓基地的球隊，開放給40人名單球員，可使用打擊籠和投手丘，他們也是大聯盟第一支因新冠肺炎疫情宣布停工的球隊。

響尾蛇所在的亞利桑那州逐漸鬆綁禁令，同在當地的其他職業運動球隊，如NBA的太陽隊、NFL的亞利桑那紅雀，也都已經重新開始回到球場訓練。

無論是大聯盟預計開打的7月4日或是6月中春訓日期，時間上都還有些距離，加上聯盟與工會的討論還未定案，響尾蛇開放場地當然不代表一切恢復正常。