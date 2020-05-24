MLB／勞資共識防疫優先 萊斯特：其他可以開打後談

大聯盟與球員工會的談判持續進行，27日預計會有新進展，小熊隊投手萊斯特（Jon Lester）表示，雙方目前最關心的還是防疫議題，「不管是老闆還是球員，我們都竭盡全力想要搞定健康這塊，其他方面開打後都還可以談。」

萊斯特說，因為雙方都很重視安全，因此不會在冒著健康風險之下，急著讓比賽開打，「不僅是關於疫情間的健康，也包括球員的體能，要怎麼在縮水的春訓期間去建立一整季的強度。」

36歲的萊斯特目前只能在家維持體能，並到附近的高中丟球，在沒有時間表之下，球員在準備上無所適從，無法找之前的春訓方式準備，「我們不會想要報到第一天就要對打者投一、兩局。」

根據美國媒體報導，大聯盟打算用將一半收入用於支付球員薪水，與球員工會的按比例支付薪水訴求互相抵觸，陷入僵局，聯盟可能在27日提出折衷方案，看能否讓談判進入下一階段。

不過對於外界傳聞滿天飛，萊斯特也有些意見，「我想最大的問題是，沒辦法所有資訊都相信，幾周前有些訊息外流了，而我們甚至還沒跟球員說，諸如此類的事，我想大家可能時間太多了，我不想說是捏造故事，但很努力的去挖掘消息、傳聞。」