MLB／球員想親領冠軍戒 國民線上頒發儀式取消

受到新冠肺炎疫情影響，國民成了史上最悲情的世界大賽衛冕軍，原本預計明天要進行的線上冠軍戒頒發儀式，因為球員希望親自領獎而取消，轉播單位只能改播去年賽季的國民奇蹟奪冠紀錄片。

國民上周宣布不等新賽季開打重回主場，要透過網路連線舉辦冠軍戒儀式，而且日期定在5月24日，就是為了紀念一年前此刻，他們的戰績僅19勝31敗，世界大賽封王機率不到0.1%。

球團的一番美意敵不過球員想真實戴戒的渴望，今天國民發出聲明，頒發儀式取消，「當球團高層和球員討論這項計畫時，球員們決議比較想要等到全隊能聚在一起時再領戒，我們支持這決定。」

國民還是會在明天揭曉冠軍戒設計，讓世人一睹他們如何設計隊史第一枚冠軍戒，同時也會公開去年拍的紀錄影片，重溫不可思議的2019年賽季。

國民上賽季演出外卡傳奇，和全聯盟戰績最佳的太空人在世界大賽鏖戰七場，憑著客場四勝奪得冠軍，球隊創立51年來首度封王。