MiLB／小聯盟球場找收入 放上Airbnb出租
美國職棒賽事因為新冠肺炎（COVID-19）疫情停擺，各層級球場也很難經營，雙城隊2A彭薩科拉藍刺鮁（Pensacola Blue Wahoos）乾脆把球場放上Airbnb出租，史上頭一遭；運動家隊也出現拒絕支付球場租金的爭議。
想要在藍刺鮁隊主場打球或是野餐，一個晚上租借費用是1500美元（約台幣4萬5千元，另含其它費用），最多可10人進場，可以使用的範圍包括球隊休息室、打擊區以及球場，還可幫你架起打擊練習網。
藍刺鮁隊表示，「訪客可以自由的在本壘打擊、在外野接球，或是跑壘，然後在外野享受野餐，或是發揮創意使用這個球場。」玩累了，休息室旁也鋪好了十張床，可在此度過一夜，球場人員也會隨行，確保安全並回答問題。
把球場放上Airbnb出租只是藍刺鮁隊活用場地的其中一招，之前他們也在周末時推出「飛盤高爾夫」活動，5月底還會在球場播放電影及煙火秀，當然，入場觀眾要保持社交距離。
運動家隊日前則以疫情為由，拒絕支付主場奧克蘭–阿拉米達郡競技場（Oakland-Alameda County Coliseum）的120萬美元（約新台幣3586萬元）租金，宣稱因沒有使用場館，無法產生收入，沒有能力付錢。
The Pensacola Blue Wahoos, the Double-A affiliate of the Minnesota Twins, have placed their stadium on AirBnB.— Front Office Sports (@frntofficesport) May 23, 2020
For $1,500 per night, guests staying at the ballpark will have full access to the clubhouse, a large bedroom with 10 beds, the batting cage, and the field itself. pic.twitter.com/oANl6UTP4e
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