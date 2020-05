MiLB／小聯盟球場找收入 放上Airbnb出租

美國職棒賽事因為新冠肺炎(COVID-19)疫情停擺,各層級球場也很難經營,雙城隊2A彭薩科拉藍刺鮁(Pensacola Blue Wahoos)乾脆把球場放上Airbnb出租,史上頭一遭;運動家隊也出現拒絕支付球場租金的爭議。

想要在藍刺鮁隊主場打球或是野餐,一個晚上租借費用是1500美元(約台幣4萬5千元,另含其它費用),最多可10人進場,可以使用的範圍包括球隊休息室、打擊區以及球場,還可幫你架起打擊練習網。

藍刺鮁隊表示,「訪客可以自由的在本壘打擊、在外野接球,或是跑壘,然後在外野享受野餐,或是發揮創意使用這個球場。」玩累了,休息室旁也鋪好了十張床,可在此度過一夜,球場人員也會隨行,確保安全並回答問題。

把球場放上Airbnb出租只是藍刺鮁隊活用場地的其中一招,之前他們也在周末時推出「飛盤高爾夫」活動,5月底還會在球場播放電影及煙火秀,當然,入場觀眾要保持社交距離。

運動家隊日前則以疫情為由,拒絕支付主場奧克蘭–阿拉米達郡競技場(Oakland-Alameda County Coliseum)的120萬美元(約新台幣3586萬元)租金,宣稱因沒有使用場館,無法產生收入,沒有能力付錢。

The Pensacola Blue Wahoos, the Double-A affiliate of the Minnesota Twins, have placed their stadium on AirBnB.



For $1,500 per night, guests staying at the ballpark will have full access to the clubhouse, a large bedroom with 10 beds, the batting cage, and the field itself. pic.twitter.com/oANl6UTP4e