MLB／復賽前景樂觀 洋基左投：何時開打都準備好了

大聯盟復賽有望，球團陸續動起來準備，除了費城人和遊騎兵外，多數球團選擇從春訓基地展開復工，主場在紐約的洋基和大都會就不約而同傾向回到佛州，展開二度春訓。

紐約州是美國新冠肺炎疫情重災區，儘管州長古莫（Andrew Cuomo）表態支持職業運動重返，但球團仍屬意更安全的佛州春訓基地，知名大聯盟作家海曼（Jon Heyman）在推特上寫道，「假設大聯盟和球員工會完成協議，洋基和大都會都將回到春訓基地回復訓練，紐約的新冠肺炎確診數還在攀升，佛州的狀況好多了。」

大聯盟和球團向球員工會提出企劃書，尋求6月中進行春訓2.0，7月初展開只剩一半的賽季，雖然目前雙方還在就薪資及防疫細節角力，但外界認為復賽已經是共識。

資深記者羅森索（Ken Rosenthal）接受FOX體育台訪問時表示，「我預期下周還會有一番拉鋸，但最終結果，我不相信有一方承擔得起賽季報銷，如果協商失敗，輿論會指責雙方，這運動無法身處黑暗達18個月，也不可能因為經濟因素拒絕在疫情中回到場上。」

復健中的洋基左投派克斯頓（James Paxton）就表達他迎向賽季的渴望，「無論何時開打，我都準備好了。」背傷纏身的他透露已經投了12至14次牛棚，現在身體已經無礙，還表示正在改良速球的轉速，勤練新武器。