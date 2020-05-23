MLB／水手春訓基地將重啟 陳偉殷有望返美備戰

經過兩個多月的封鎖，水手帶來好消息，近日就要重啟亞利桑那的春訓基地，開放給限定名額的球員使用，剛在臉書透露已回台將近一個月的我國投手陳偉殷，也有望返美持續備戰新賽季。

在亞利桑那州長杜席（Doug Ducey）宣布職業運動解禁後，水手展開復工流程，總管迪波托（Jerry Dipoto）證實，春訓基地已經進入最後準備，預計三、四天後重新開放，但只能球員個別上工或小團體訓練。

水手並未強制下令回營報到，不過歡迎球員自願到亞利桑那投入訓練，現場已經部署以維持安全社交距離。迪波托表示，還不確定會有多少人搶在第一波回歸，但許多球員在家受制於環境條件無法鍛鍊，因此春訓基地開放後將成為他們的優先選擇，「已經有許多人在這附近，我可以想像會看到很多人來。」

台灣左投陳偉殷原本在水手關閉基地後繼續留在美國訓練，昨晚在臉書上更新動態，表示已經回到台灣快一個月，一直持續備戰新球季，還直呼十幾年沒有這時間待在台灣，「有點嚇到原來台灣天氣這麼熱，一天要換洗好多件衣服。」

陳偉殷也放上在健身的影片，寫道，「感謝防疫國家隊，讓我可以安心進行訓練。」不過現在水手春訓基地開放在即，他有望啟程回美，重新展開今年賽季。