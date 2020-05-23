MLB／洋基賈吉女友酒駕被捕 嗆「知道我男友是誰嗎？」

洋基新星賈吉（Aaron Judge）的女友今年2月在亞利桑那州酒駕被捕，警方的隨身蒐證影片現在曝光，再次成為紐約媒體的焦點，這位名為布拉克絲基（Samantha Bracksieck）的女子不僅酒後失態，還向警察嗆聲，「知道我男朋友是誰嗎？」

26歲的布拉克絲基先因超速和未開頭燈被警察攔截，接著接受酒測發現數據為0.12，她聲稱自己正要從餐廳返家，剛剛席間喝過兩杯紅酒，不過講話已經語無倫次的她遭到警方拘留，稍後的兩次酒測更高達0.169和0.181，已經是重度酒駕的標準。

Aaron Judge's longtime GF, Samantha Bracksieck, name-dropping the NYY outfielder several times to arresting officers



(Part 1 of 2) pic.twitter.com/76yIFTsRM5 — ⭑ Wasted Baby F𝐫𝐚𝐧𝐤𝐢𝐞 ⭑ (@FrankiesTooLoud) May 22, 2020

她和警方的對談畫面被八卦媒體取得披露，只見被逮補後對警察說，「你知道我男朋友是誰嗎，這樣做對我不好。」然後她又詢問案件是否會被公開，「他是公眾人物，所以像我這樣只喝兩杯就被逮補，並不好吧，」

布拉克絲基持續向警方施壓，「我男友是紐約媒體的焦點，我現在卻在亞利桑那被上銬，這樣不對，我只需要回家，你知道我男友是誰嗎？」最後她終於說出男友為洋基打球，而且正是賈吉。

大聯盟新賽季何時開打懸而未決，賈吉正專心治療肋骨傷勢，以求趕上今年的比賽，去年他同樣受傷勢困擾，只打102場，2成72打擊率、27轟。