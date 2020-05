MLB／洋基賈吉女友酒駕被捕 嗆「知道我男友是誰嗎？」

洋基新星賈吉(Aaron Judge)的女友今年2月在亞利桑那州酒駕被捕,警方的隨身蒐證影片現在曝光,再次成為紐約媒體的焦點,這位名為布拉克絲基(Samantha Bracksieck)的女子不僅酒後失態,還向警察嗆聲,「知道我男朋友是誰嗎?」

26歲的布拉克絲基先因超速和未開頭燈被警察攔截,接著接受酒測發現數據為0.12,她聲稱自己正要從餐廳返家,剛剛席間喝過兩杯紅酒,不過講話已經語無倫次的她遭到警方拘留,稍後的兩次酒測更高達0.169和0.181,已經是重度酒駕的標準。

Aaron Judge's longtime GF, Samantha Bracksieck, name-dropping the NYY outfielder several times to arresting officers



(Part 1 of 2) pic.twitter.com/76yIFTsRM5