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MLB／推廣韓職 柳賢振看甩棒：這就是韓式棒球

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
柳賢振。 美聯社
柳賢振。 美聯社

身為從韓職轉戰大聯盟的代表人物，柳賢振自然成了推廣韓職的最佳代言人，他接受ESPN訪問，邀請美國球迷一起來收看韓職，還形容，「比現在的大聯盟更接近傳統棒球。」

全球體壇受新冠肺炎疫情影響停擺，韓職是少數復工的職業聯盟，在大聯盟還歸期未明的情況下，ESPN引進韓職供美國球迷望梅止渴，滯留在佛州的柳賢振當然是忠實收視戶，也推薦更多人「入坑」，「美式球風圍繞在砲管、全壘打、打擊率，南韓球風更著重在上壘率，比較接近傳統棒球，而且不管你打第幾棒，當需要你觸擊，就得觸擊，比起只看砲火的大聯盟，韓職傳統多了。」

柳賢振2006年高中畢業後以榜眼之姿加入韓華鷹，七年賽季繳出98勝52敗的佳績，防禦率2.80，離隊至今沒人敢繼承他的99號球衣，現在還常和許多前隊友聯絡的他，對於前東家仍有深厚感情，「我最愛的隊伍！我相信今年他們會表現很好，因為傷兵回來了，老將回來了，洋將也到位了。」

韓職登上全美電視頻道，柳賢振與有榮焉，也亟欲推廣南韓棒球文化，「南韓球迷很狂熱，進場像是派對，每場都像慶祝會，不管比賽是輸是贏，韓職的教練則教我紀律，讓我的心智更強壯，所以才有自信能在最頂尖的舞台投球。」

韓職轉播登入美國，引起最多討論的是打者開轟後的各式甩棒，柳賢振解釋這也是獨有的球風之一，「我很習慣，我是投手也不覺得怎樣，這是我們文化的一部分，這就是韓式棒球。」

柳賢振 大聯盟 棒球

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