MLB／不減對柯拉尊敬 塞爾：大家炒作過頭了

紅襪王牌投手塞爾（Chris Sale）三月接受韌帶重建（Tommy John）手術，近期接受ESPN採訪不只談到恢復過程，也談到作弊事件。坦言醜聞爆發至今時隔多日，對前紅襪教頭柯拉（Alex Cora）的尊敬絲毫未減。

前陣子不斷發酵的作弊事件涉及2017年的太空人及2018年的紅襪，其中共通點正是先後任職兩隊板凳教練跟總教練的柯拉。經調查，柯拉曾涉嫌幫助太空人偷案號，也被迫從紅襪總教練職位下台。

雖然柯拉背負罪名，但昔日子弟兵塞爾並沒有因此失去對柯拉的尊敬，不過仍舊對柯拉的離去感到痛心，表示：「打擊很大，我們不希望他走，他不只贏得我們的喜愛，也獲得我們的尊重，這是柯拉應得的。沒有人進大聯盟能隨隨便便獲得尊敬。」

塞爾接著說：「我完全沒有失去對他的敬意。雖然2017年我輸給了作弊的太空人，但隔年柯拉的到來讓我真正認識他，清楚了解他的為人。可能我的觀點比較不一樣，但我還是覺得這個事情被炒得太兇了。」