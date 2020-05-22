MLB／姜正浩能否回韓職 25日懲戒委員會定生死

有過大聯盟資歷的33歲內野手姜正浩想回韓職打球，近期向韓職提出恢復身份的申請，但因有三度酒駕的前科，韓職今天公布，將在25日召開懲戒委員會討論他的懲處。

姜正浩過去效力於韓職英雄隊，2014年底透過入札制度赴美發展，在韓職「自由引退」。而他在2016年底於首爾因第三度酒駕，被法院判有期徒刑8個月、緩刑2年，當時因非韓職球員身份，沒有受到韓職懲處。

但他的酒駕前科，讓他2017年遭美國大使館拒發工作簽證，直到2018年才拿到簽證赴美回到海盜隊，因表現不理想，去年遭釋出，今年大聯盟受疫情影響全面停擺，姜正浩想找工作更難，因此動念想回韓職發展。

姜正浩在20日正式向韓職提出恢復身份的申請，但根據韓職規定，酒駕3次以上可處禁賽至少3年，然而因最新的規定是在2018年訂定，姜正浩酒駕則是2016年，懲處是否溯及既往也引發討論。

韓職將在25日召開懲戒委員會討論姜正浩的懲處，若是維持禁賽3年，也代表姜正浩的職棒生涯可能就此告終。根據韓媒報導，姜正浩目前人還在美國，不會親自出席懲戒委員會。