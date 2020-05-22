MLB／神鱒新秀卡創天價 單張卡可在台灣買房

球員卡一直是各方球迷爭相收藏的商品，相比球賽停擺，球員卡的市場近期越趨火熱，其中天使看板球員楚奧特（Mike Trout）的新秀球員卡，在拍賣網站上喊架達90萬美元（約2700萬台幣），創下紀錄。

拍賣網站《Goldin Auctions》繼今年2月，以高達90萬美元的價格，拍出2003-04賽季發行的喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）的雙人「Logo Man」球員卡，今再以相同價格售出楚奧特的新秀球員卡，寫下棒球球員卡歷史最高價。

此張新秀卡於2009年由球員卡公司《Topps》發行，全球限量五張，且經鑑定公司《BGS》鑑定後，獲整體9.5分高分，簽名則有10分。

This Mike Trout autographed rookie card sold for $900,000 tonight! pic.twitter.com/kJVbihIJhH — Baseball Bros (@BaseballBros) May 21, 2020

雖然此卡再創買房天價，但並非楚奧特該年度最優、最稀有的一張球員卡。相比該新秀卡，同系列中的「超級亮（Superfractors）」等級卡，雖然2018年5月5日被美國買家再殺價後以40萬美元收購，但全球僅限量一張，程度自然難以相比。