MLB／鍵盤總教練注意 馬林魚開「一日總教練」募捐

「鍵盤總教練」注意！想要帶兵指揮作戰，現在馬林魚開放機會，球團參與抗疫慈善活動「梭哈挑戰（All In Challenge）」，開出的條件是與馬丁利（Don Mattingly）共同執教一天，連排打序都能出意見。

梭哈挑戰上線以來獲得許多名人響應，他們開出贏家可以近距離與藝人、球星接觸的機會，吸引民眾捐款，根據金額大小可獲不同數量的抽獎券。

馬林魚也參與這項慈善活動，贏家除了可以獲得價值250美元的球隊周邊商品禮物卡外，還能獲得一件客製球衣，擔任一日總教練，與馬丁利共同執教，內容包含協助安排先發打序、參與賽前打擊練習、參與球隊賽前會議、賽前介紹出場，還將獲得有馬丁利簽名的打序卡，以及與1997、2003年世界大賽冠軍盃合照。

馬丁利透過影片宣傳，「基本上，你能做任何你想做的，歡迎來到這裡，幫助我們安排先發打序，與這些球員一起相處，來主導這場秀吧！」