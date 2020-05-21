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MLB／縮水球季有利撐住成績 有望產出「四割男」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

已經在大聯盟「絕跡」79年的「四割男」，有望在今年球季再現？美國媒體討論可能因縮水球季而達成的紀錄，定焦四成打擊率，現代棒球單季最低防禦率1.12也非無法越過的高牆。

大聯盟尋求在7月展開賽季，球季長度直接打對折，NBC Sports Philadelphia列出可能在縮水球季被挑戰的紀錄，第一項就點名打擊率，大聯盟前一次產出「四割男」，已要追溯到1941年威廉斯（Ted Williams）的4成06。

近79年來，最接近「四割男」的數據，為「教士先生」昆恩（Tony Gwynn）在1994年繳出的3成94，該年因大罷工同為縮水球季，昆恩共出賽110場；另一位傳球球星「皇家先生」布瑞特（George Brett）在1980年繳出3成90打擊率，出賽場次則為117場。

縮水球季有利於打者「撐」住成績，鈴木一朗在2004年以3成72帶走美聯打擊王，他在該年最後81場比賽的打擊率高達4成25；道奇貝林格（Cody Bellinger）在去年前47場比賽的打擊率為4成04，第80場時掉到3成46，最終整季「只」以3成05作收。

報導中指出，想要產出「四割男」的難度依然很高，「因為現在的比賽已經沒有鈴木一朗」。大聯盟近年來甚少見到誇張的打擊率，近五年只有11位打者整季達標3成30打擊率，太空人亞土維（Jose Altuve）甚至是唯一兩度達成的球員，但這項成績勢必也在爆發偷暗號風波後面臨不同眼光。

吉布森（Bob Gibson）在1968年締造的現代棒球單季最低防禦率1.12，也在討論行列，本季場次若以對半計算，先發投手最多出賽16場，而去年韓籍左投柳賢振在前14場先發防禦率1.26，2018年大都會狄葛隆（Jacob deGrom）在前70局出賽時，防禦率只有0.90，100局時則為1.28。

大聯盟 棒球 鈴木一朗

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