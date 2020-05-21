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MLB／我還能投！「國王」喊話200勝、3000K才退休

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

即便漸失光環，昔日強投、「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）有再戰沙場的理由，「我知道我還能投，我還擁有很多可以讓對手出局的武器。」他透露希望能在退役前完成200勝、3000次三振里程碑，「達成了目標後，我就能高掛球鞋了。」

水手待了15年的赫南德茲，除了曾獲美聯塞揚，大聯盟前一次出現完全比賽的主人翁也是他，在2012年8月15日對光芒投出，曾長期宰制投手丘，但近年隨著年紀增長而成績明顯下滑，去年僅收1勝8敗、防禦率6.40，季後未獲水手續約，以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約轉投勇士。

赫南德茲昨天接受電台訪問，34歲的他解釋續戰理由，「我還有想在棒球場上完成的目標，我知道我還能投，知道自己還有很多能讓打者出局的武器，我會一年一年拚下去，因為我的目標是200勝、3000K。」

赫南德茲目前共累積169勝、2524次三振，想要達標，絕非一兩年可以圓夢，但至少他在今年春訓已經展現自己還有再戰的本錢，四場先發累積13.2局，送出14K、防禦率1.98。

「我在今年春訓的狀況真的很好，也很健康。」赫南德茲表示，「去年在西雅圖時，我並非全然健康，現在我帶著不同的心情來到這裡，我在爭取工作，努力想要拿出最好的表現。」

赫南德茲也在訪談中回憶水手生涯難忘的賽事，包括去年的最後一場出賽，他自知將是最後一次穿著水手球衣出賽，「我永遠忘不了那場先發，整座城市、球迷給我的支持，太不可思議了，如果有人能不在這場先發落淚，應該是沒有心肝吧！」

除此之外，2007年的開幕戰先發，他的母親第一次在觀眾席上見證兒子投開幕戰，以及2012年投出完全比賽之戰，同樣都在赫南德茲的回憶清單內。

赫南德茲 水手 大聯盟

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