MLB／多數吉祥物按場次計酬 本季恐怕零收入

大聯盟仍在等待開季，放起無薪假的球團員工越來越多，還有一群人的處境可能比職員更艱難，按場次計酬的吉祥物們，列在大聯盟上周遞交的初版復賽計畫禁入球場名單中，若最終定案，可能本季將是零收入。

「多數吉祥物都是按照出場給薪，就像演出一樣。」有10年大聯盟吉祥物資歷的前操偶師霍爾（Zach Hall）透露，「現在因為新冠肺炎，有27隻吉祥物連校園活動都不能去。」

大聯盟提出的67頁復賽計畫中，在安全優先的前提之下祭出多項禁令，避免接觸、場內人數管制的情況下，吉祥物也被認為是非必要進入球場的人員，也有美國媒體直言：「球場沒有球迷，那還需要吉祥物嗎？」

儘管計畫仍在討論之中，但吉祥物復工的機率恐怕並不樂觀；目前大聯盟30隊裡，共有27隊有吉祥物，按各隊編制不同，有的是全職員工，也有的是兼職員工，僅洋基、天使、道奇三隊沒有吉祥物。

霍爾替這群吉祥物操偶師在本季的生計擔憂，希望若本季賽事確定沒有吉祥物，球團能為這群員工另謀生路，「多數吉祥物都有學士學歷，才能取得工作，所以我希望球團也能評估員工在玩偶裝之外的能力。」

霍爾也提到，因病毒而有了鉅變的吉祥物互動，「以往在比賽前，你就會到球場門口與球迷擊掌、擁抱，或是出席有幾千個小孩的活動，被數百人簇擁，或是迎接少棒冠軍隊伍，那又是另一群孩子，你穿著同一套玩偶裝與他們擁抱，也同時交換了身上的細菌，真的很可怕，人與人之間的互動因為病毒而有了改變。」