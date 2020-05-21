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天下最強第一棒韓德森 集各路好手特質於一身

聯合新聞網 / 李秉昇
在2013年的大聯盟明星賽中，當時已54歲的退役名將韓德森參加公益壘球賽時還展現出強打氣勢！ 歐新社資料照片
在2013年的大聯盟明星賽中，當時已54歲的退役名將韓德森參加公益壘球賽時還展現出強打氣勢！ 歐新社資料照片

20年前的5月20日，年逾41歲的大聯盟史上盜壘王韓德森（Rickey Henderson），生涯首度身著水手隊制服站上打擊區。那個月月中，他才剛被大都會以「打球不夠賣力」為由釋出。離開國聯，回到美聯，來到一支他從沒效力過的球隊，韓德森想要打出一個新氣象，在球涯遲暮之際，再留下一點什麼。球數一好一壞，面對魔鬼魚隊先發投手楊恩（Esteban Yan）的第三球，擔任開路先鋒的韓德森大棒一揮，把縫線球左外野全壘打牆。這是一支首局首打席全壘打。

這不單單只是韓德森生涯第76支的首局首打席紅不讓而已（在首局首打席全壘打這個項目上，他早已遙遙領先大聯盟歷史上所有球員），更是他生涯在第四個不同10年揮出的全壘打（1970年代、1980年代、1990年代、2000年代），韓德森因此與名人堂巨砲威廉斯（Ted Williams）和麥考維（Willie McCovey）齊名，成為史上第三位在四個不同10年都開轟過的打者。

韓德森生涯1406盜、得分2295分都排名大聯盟史上第一，事實上他也打出297支全壘打，其中76支還是首局首打席全壘打。 2010 Topps 球員卡
韓德森生涯1406盜、得分2295分都排名大聯盟史上第一，事實上他也打出297支全壘打，其中76支還是首局首打席全壘打。 2010 Topps 球員卡

生涯綿延長達25年、累積多達3081場出賽（史上第四多）的韓德森，最令人感佩的是，即便球涯長度那麼長，直到生涯晚期，40多歲的他仍多以開路先鋒的身份上場。韓德森在大聯盟打第一棒所累積的打席為13122次，但在其他棒次所累積的打席卻還不及100次，可見無論什麼時候、待在哪支球隊，在教練團心中，韓德森都是無可取代的首棒打者人選。

大聯盟進階數據革命的鼻祖詹姆士（Bill James），在他2003年的著作《新詹姆士歷史棒球文摘》（The New Bill James Historical Baseball Abstract）中就寫到，韓德森不僅是史上最佳的盜壘者、最優質的「力量與速度綜合體」（可能只有邦茲（Barry Bonds）比他更強），也是史上最頂尖的開路先鋒打者。直到今天，詹姆士對韓德森的描述依然完全站得住腳；事實上，未來我們要再見到像韓德森這樣，能力如此全面且那麼適合首棒打者的球員，恐怕不是那麼容易。

韓德森(右)與前紅襪名將萊斯(左)在2009年一起獲選進入棒球名人堂。 歐新社資料照片
韓德森(右)與前紅襪名將萊斯(左)在2009年一起獲選進入棒球名人堂。 歐新社資料照片

韓德森最為人所知的是他那「前無古人、後應無來者」的非凡盜壘功夫，生涯1406次盜壘成功、單季最多130次盜壘、39歲高齡還能盜66個壘包榮膺大聯盟盜壘王等「史上第一」的成就，相信日後都很難被超越。然而，真正使韓德森成為「天下最強第一棒」的關鍵能力，在於他在打擊區的選球耐心、球路辨識力、對上壘的渴望，這些特質使他生涯平均的上壘率超過四成。大聯盟史上生涯累積超過10000打席且上壘率還能保持在四成之上的球員，只有14個，而韓德森正是其中之一。

打開過去韓德森打球的畫面，可以發現他的打擊站姿相當獨特，整個人的上半身近乎90度的彎腰，頭部向前幾乎快到本壘板上方，怎麼看都不太自然。但他會設計出這個打擊姿勢背後是有目的的：為了縮小自己打擊時的好球帶，讓投手不易在他打擊時搶到好球數。以韓德森彎腰幅度極大的打擊站姿來看，加上他本身就不是太起眼的身高（178公分），他好球帶上下的高度確實因此比大多數打者都還要來得小。輔以韓德森銳利的選球眼和高度耐心，他生涯的保送率（16.4％）在史上1019位至少累積5000打席的打者中，足以排在第14名。

對於一個開路先鋒來說，沒有比爭取上壘更重要的事情，而韓德森在這點可說是高手中的高手。

除此之外，韓德森在打擊區也是出了名的難纏。大聯盟自1988年起有逐球的詳細記錄，從那時起到韓德森於2003年退休，他生涯平均每打席能消耗掉對方投手的球數為4.34球。此數字比同期聯盟平均3.69高出了17.6％，顯示韓德森上場打擊時，通常都能消耗對方投手比較多的球數。作為一名首棒打者，若能在每次上場打擊時讓對手多投幾球，不僅自己能更熟悉球路，更可以幫身後的隊友磨耗對方的體力，提高後面棒次成功打擊的可能性，實在是功德一件。

從星座來看，韓德森有標準魔羯座的超強耐心，以及不屈不撓的奮鬥精神，不論是在打擊區還是在壘包上，都能跟對手慢慢磨，好像他是坐在那裏看戲，等到對方稍微一鬆懈，他就會發動閃電般攻勢。 2019 Topps、1992 Score 球員卡
從星座來看，韓德森有標準魔羯座的超強耐心，以及不屈不撓的奮鬥精神，不論是在打擊區還是在壘包上，都能跟對手慢慢磨，好像他是坐在那裏看戲，等到對方稍微一鬆懈，他就會發動閃電般攻勢。 2019 Topps、1992 Score 球員卡

大聯盟創建百餘年至今，曾出現過非常多頂尖的首棒打者，有速度飛快的，如布拉克（Lou Brock）；有巧打功夫無懈可擊、打擊率極高的，如鈴木一朗；有上壘能力非凡的，如巴格斯（Wade Boggs）；有長打砲火出眾的，如索利安諾（Alfonso Soriano）。不過鮮少有人能跟韓德森一樣，集所有令人稱羨的開路先鋒特質於一身，形成完美的第一棒綜合體。韓德森「天下最強第一棒」的名號，可說是真正的當之無愧。

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