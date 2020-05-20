快訊

內容農場再進化！「德國研究」已取代「英國研究」？

採購疑似爆發弊案 華碩：公司主動通報 將配合調查

MLB／疫情讓陳偉殷成最高薪球員 美媒：馬林魚很衰

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
因為屬被釋出球員，我國投手陳偉殷不受停賽減薪規則影響，將照領2200萬美元，「邁阿密先鋒報」以不幸形容馬林魚的處境。 聯合報系資料照
因為屬被釋出球員，我國投手陳偉殷不受停賽減薪規則影響，將照領2200萬美元，「邁阿密先鋒報」以不幸形容馬林魚的處境。 聯合報系資料照

大聯盟因新冠肺炎疫情將只剩下一半賽季，連帶影響球員可能僅領得到半薪，讓被釋出球員反而成了最高薪球員，例如我國投手陳偉殷將照領2200萬美元，「邁阿密先鋒報」以不幸形容馬林魚的處境。

馬林魚在去年11月放棄和陳偉殷的最後一年合約，直接將他釋出，沒想到今年大聯盟賽季遇上新冠肺炎疫情而停擺，復工之後只剩下82場比賽，若是按照比例支薪，馬林魚如果留下陳偉殷，只需再付1100萬美元，可以省下一半的薪水。

「邁阿密先鋒報」報導，馬林魚在預料不到的情況下，走到這步田地，今年要給陳偉殷的薪資，比整個春訓陣容加起來還多，算是倒楣。

現在馬林魚唯一能少付一點的方法，只有新東家水手將簽下小聯盟合約的陳偉殷升上大聯盟，這樣至少能折抵掉底薪的56萬美元。

文中指出，如果馬林魚沒有選擇釋出陳偉殷，就不用賠這筆鉅資，最低只需在本賽季報銷的情況下，付不到100萬美元的薪水，不過「邁阿密先鋒報」最後也強調，沒有人能猜到，一場新冠肺炎會對陳偉殷的未來造成巨大的影響。

陳偉殷 馬林魚 大聯盟

延伸閱讀

MLB／與前東家合約不受疫情影響 陳偉殷本季薪水照領

MLB／金鶯官網評隊史5大國際球員 陳偉殷上榜

MLB／前田健太稱讚難打 陳偉殷得點圈被打擊率確實低

日職／球迷認證大小郭最強 宋家豪是有力接班人

相關新聞

屬於大聯盟生命鬥士的動容獎項─康寧亞諾獎

球員們使出渾身解數、投球與揮棒，造就驚心動魄的球賽內容，勝負固然是兵家必爭之地，然而棒球帶給我們的，絕不僅限於贏或輸而已，在殺氣騰騰的氛圍外，球迷從球星場下的模樣、談吐有所收穫，例如封王過後慷慨激昂的

MLB／疫情讓陳偉殷成最高薪球員 美媒：馬林魚很衰

大聯盟因新冠肺炎疫情將只剩下一半賽季，連帶影響球員可能僅領得到半薪，讓被釋出球員反而成了最高薪球員，例如我國投手陳偉殷將...

MLB／不爽詹皇拍太空人弊案 布萊格曼跳槽經紀公司

太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman）傳出和長期合作的經紀人分道揚鑣，美媒推測幕後原因，可能和NBA球星詹姆斯...

MLB／順應疫情 國民線上舉辦冠軍戒揭曉儀式

國民開季本來可以在主場和球迷同歡，重溫去年奪得隊史第一座世界大賽冠軍，卻因新冠肺炎疫情阻饒，讓慶功大典遙遙無期，現在球團...

MLB／爭取最後一季 柯隆想在大都會退役

資深投手柯隆(Bartolo Colon)還不打算退休。《ESPN》報導，5月24日年滿47歲的他還想再投一季。 柯隆甚至已預想加入的球隊：曾在2014年到2016年間效力的紐約大都會隊。

MLB／腳踝開刀卻心臟病發驟逝 前海盜外野手痛失愛妻

響尾蛇外野手馬特（Starling Marte）驚傳妻子驟逝的噩耗，在醫院等待腳踝開刀時，突然心臟病發，馬特在推特上貼出...

MLB／柯爾簽巨約卻空蹉跎 塔薛爾拉：無法想像他的煎熬

強投柯爾（Gerrit Cole）在去年底和洋基簽下九年3.24億美元巨約，空降大聯盟史上最貴投手，然而在狹帶高額身價空...

MLB／馬林魚再開第一槍 搶先全聯盟重啟春訓基地

大聯盟復賽有跡可循，球員準備動起來？根據當地媒體報導，馬林魚預計在明天正式重啟春訓基地，開放給40人名單使用打擊籠和投手...

MLB／劉致榮美職春訓開眼界 球速想破158

美國職棒因為新冠肺炎疫情影響暫停，春訓喊停後，台灣旅美球員多半只能返台維持訓練，等待球團通知，紅襪隊劉致榮、海盜隊鄭宗哲...

MLB／誤傳確診新冠肺炎 劉致榮現身談近況

效力紅襪隊的劉致榮今天意外現身玉山盃青棒錦標賽開打記者會會場，剛從黑山羊訓練中心過來，體格看起來維持得不錯，露出健壯的雙...

生命誠可貴金錢價更高 大聯盟貪婪遊戲先開打

隨著美國疫情減緩，許多州開始逐步鬆綁禁令，大聯盟的復賽計畫也已在上週出爐。除了開幕賽將在國慶日（七月四日）前後舉行、關起門來打的例行賽預計打82場及季後賽從10隊增加到14隊外，針對球員們最關心的防疫

大聯盟回到美國人的日常 還是得看疫情三分面

美國是目前深受新冠病毒影響最大重災區，根據統計，美國因病毒死亡人數早已突破8萬人，確診人數更是超過百萬。就在美國各州郡下令緊急封城兩個月期間，所有體育與娛樂節目頓時停擺，至少在近代中，美國從來沒有那麼

熱門新聞

NBA／與喬丹同隊是絕配 詹姆斯：我會傳球給他

中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

NBA／公牛王朝解體真正原因？ 總管回憶錄揭露現實

中職／味全龍情定新竹10+5年 明年上一軍仍得找臨時主場

中職／呼籲國內企業組第6隊 吳志揚：換良好商譽很划算

中職／用球太彈投手成免洗筷 球員工會籲定期檢測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。