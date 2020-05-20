MLB／疫情讓陳偉殷成最高薪球員 美媒：馬林魚很衰

大聯盟因新冠肺炎疫情將只剩下一半賽季，連帶影響球員可能僅領得到半薪，讓被釋出球員反而成了最高薪球員，例如我國投手陳偉殷將照領2200萬美元，「邁阿密先鋒報」以不幸形容馬林魚的處境。

馬林魚在去年11月放棄和陳偉殷的最後一年合約，直接將他釋出，沒想到今年大聯盟賽季遇上新冠肺炎疫情而停擺，復工之後只剩下82場比賽，若是按照比例支薪，馬林魚如果留下陳偉殷，只需再付1100萬美元，可以省下一半的薪水。

「邁阿密先鋒報」報導，馬林魚在預料不到的情況下，走到這步田地，今年要給陳偉殷的薪資，比整個春訓陣容加起來還多，算是倒楣。

現在馬林魚唯一能少付一點的方法，只有新東家水手將簽下小聯盟合約的陳偉殷升上大聯盟，這樣至少能折抵掉底薪的56萬美元。

文中指出，如果馬林魚沒有選擇釋出陳偉殷，就不用賠這筆鉅資，最低只需在本賽季報銷的情況下，付不到100萬美元的薪水，不過「邁阿密先鋒報」最後也強調，沒有人能猜到，一場新冠肺炎會對陳偉殷的未來造成巨大的影響。