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MLB／復賽加州開綠燈 7月開打仍有難度

中央社 / 洛杉磯19日專電
加州州長紐松18日宣布，准許6月無觀眾比賽。但地方媒體觀察，大聯盟要7月開打，難度還是很高。 路透
加州州長紐松18日宣布，准許6月無觀眾比賽。但地方媒體觀察，大聯盟要7月開打，難度還是很高。 路透

美國職棒大聯盟（MLB）公布防疫守則、打算7月開賽，加州州長紐松18日宣布，准許6月無觀眾比賽。但地方媒體觀察，大聯盟要7月開打，難度還是很高。

大聯盟16日展示恢復比賽的決心，公布長達67頁防疫規範，禁止在球場上吐口水、擊掌之外，要求野手與壘上跑者保持距離；用球只要被多人摸過就要換；不鼓勵內野手之間傳球練習。

一個星期之前，加州州長紐松（Gavin Newsom）沒有表態，只說「我們要看看7月狀況如何」。昨天紐松態度轉變，對加州的職業運動開綠燈。

他在例行記者會上表示，已與各職業運動的聯盟代表談過，「從6月第一週左右，職業運動經過調整、無觀眾情況下，能夠開始進行 」。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）近日積極遊說各州，保證大聯盟擁有足夠的檢測能力，不會占用地方資源；還計畫改造猶他州的小聯盟藥檢實驗室，專門用於檢測武漢肺炎。

儘管大聯盟提出具體的防疫措施，包括加州、紐約州、德州、科羅拉多州等地方政府陸續表態，放行無觀眾的關門比賽，大聯盟7月開打看似樂觀，但地方媒體仍以「一相情願」形容復賽進度。

舊金山灣區電視台報導，大聯盟7月開打機會很低，因為聯盟方案需要球員工會同意，但雙方在薪水分配上談不攏，加上球員進入狀況需要時間，7月開打的計畫像是單方面的如意算盤。

儘管州政府同意，但實際上能否比賽，決定權在郡政府手上。洛杉磯時報（Los Angeles Times）指出，各個郡的嚴格程度不一，到時候有可能變成橘郡的天使球場能比賽，洛杉磯郡的道奇球場無法比賽。

除了球員薪水分配仍在談判，部分球員對於冒著健康風險上場，抱持反對態度。更有球員指出，不少教練、裁判的年紀超過65歲，貿然開賽會構成生命威脅。

大聯盟 道奇 天使

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