MLB／爭取最後一季 柯隆想在大都會退役

資深投手柯隆(Bartolo Colon)還不打算退休。《ESPN》報導，5月24日年滿47歲的他還想再投一季。

柯隆甚至已預想加入的球隊：曾在2014年到2016年間效力的紐約大都會隊。

他對大都會隊在那些球季裡對他的待遇心存感謝。「我曾待過10支球隊，但在大都會隊時，所有球員對待我的方式，從前台到廚房員工以至整個球隊，真的很讓人印象深刻。大都會球迷也是最好的。一開始，每次我的頭盔掉下來時他們會嘲笑我，讓我感到不舒服；但是當我看到球迷們特別喜歡這種現象時，我就會戴上更大的打擊頭盔，這樣它就會掉得更多次，給球迷帶來更多歡樂！」

他補充說：「如果我能決定，我想在大都會隊退役。我希望我的職涯在紐約結束。」

儘管柯隆希望再投一季，但要重返MLB並不容易。他上次在MLB登場已是2018年，在德州遊騎兵隊的146 1/3局比賽中達成5.78 ERA。但2019年沒有一支球隊要他。

而且一般球隊對47歲的投手興趣不大，尤其是上季未上場的投手，柯隆很難在2020年找到要他的球隊。

但是，如果真有球隊願意找上柯隆，可能就是大都會隊。該隊在休賽期以一年短約簽下波瑟羅(Rick Porcello)與瓦卡(Michael Wacha)作為輪值投手，但柯隆一直是球迷的最愛。

即使未能擔任重要角色，大都會球迷也會瘋狂地想看這位被稱為「Big Sexy」的球員再次先發上場。