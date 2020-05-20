MLB／順應疫情 國民線上舉辦冠軍戒揭曉儀式

國民開季本來可以在主場和球迷同歡，重溫去年奪得隊史第一座世界大賽冠軍，卻因新冠肺炎疫情是阻撓，讓慶功大典遙遙無期，現在球團宣布，將補辦冠軍戒線上揭曉儀式，日期選在美國時間5月24日。

國民在官方推特公布，將要公開世界大賽冠軍戒樣式，向球迷發出線上邀請函，儘管因疫情關係，今年無法在國民球場親眼見證，也能透過網路觀看享受參與感。

根據消息，國民已經將世界大賽冠軍戒寄給去年的奪冠成員，但樣式將等到線上儀式才會公開，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，「對我而言，那會是非常激動的一刻。」老將辛默曼（Ryan Zimmerman）也說，「我想這就是打球的動力，個人榮耀當然好，個人數據也很棒，但最終總有人說，寧願拿這一切去換一枚冠軍戒。」

會選在當地時間5月24日舉辦的原因，是一年前的此時，國民還以19勝31敗被視為弱旅，拿下世界大賽的機率不到0.1%，沒想到五個月後跌破眾人眼鏡。

冠軍戒揭曉儀式可以線上舉辦，但球場的冠軍錦旗，還是得等重返球場的那天才能升起，總經理瑞佐（Mike Rizzo）曾說，掛旗活動會等球迷進場時才舉辦，希望大家能共同參與這歷史性的一刻；但以目前看來，瑞佐的心願可能得延期到明年開幕戰才能實現。