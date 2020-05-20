屬於大聯盟生命鬥士的動容獎項─康寧亞諾獎

聯合新聞網 / 陳志強
前紅襪球員康寧亞諾曾受到觸身球的嚴重傷害，在長期治療後還能重返球場打出好成績，他的意志與勇氣成為大聯盟球員的典範。 2001 Upper Deck 球員卡
前紅襪球員康寧亞諾曾受到觸身球的嚴重傷害，在長期治療後還能重返球場打出好成績，他的意志與勇氣成為大聯盟球員的典範。 2001 Upper Deck 球員卡

球員們使出渾身解數、投球與揮棒，造就驚心動魄的球賽內容，勝負固然是兵家必爭之地，然而棒球帶給我們的，絕不僅限於贏或輸而已，在殺氣騰騰的氛圍外，球迷從球星場下的模樣、談吐有所收穫，例如封王過後慷慨激昂的奪冠感言、回首豐功偉業的名人堂演說、麻雀變鳳凰的小兵立大功、菜鳥出頭天的新人王、從低谷重攀顛峰的東山再起獎…種種畫面與故事以及獲頒獎項的瞬間、時刻，都讓大聯盟球員的拉近與球迷的距離，更有意義和感同身受的親切感。他們除了是球員，亦是活生生血淋淋的人，擁有喜怒哀樂，同樣是血肉之軀，有著煩惱苦痛要去面對，沒人能置身事外。

康寧亞諾獎（Tony Conigliaro Award），就是如此這般的存在，在在提醒我們生命的美好與珍貴。

望文生義，這個獎座是為了紀念已過世的康寧亞諾（Tony Conigliaro）。具有義大利血統、超過190公分的他生於二戰末期的1945年，是位運動能力甚佳的右撇子外野手，17歲之齡被紅襪隊相中簽約。成長於麻薩諸塞州，似乎命中註定在波士頓紅襪隊發光發熱、寫下不凡一頁，1964年第一個大聯盟球季便繳出0.290/0.354/0.530的優質打擊三圍，整季敲出24轟，和當年30歲的漢克阿倫（Hank Aaron）一樣多，紅襪陣中只有兩人全壘打比他多。

1965年，康寧亞諾砲火更上一層樓，轟出32發全壘打，以20歲的年紀奪下美國聯盟全壘打王，無疑一顆新星冉冉上升、前途無量。1967年首度入選明星賽，並在7月達成生涯百轟里程碑，是史上第二年輕的締造者，僅次於生涯511轟的偉大名將歐特（Mel Ott）。殊不知接著厄運竟找上門，將近一個月後，康寧亞諾遭到天使隊漢米爾頓（Jack Hamilton）的觸身球砸中左臉，導致左顴骨骨折、下巴脫臼，連帶造成左眼視網膜嚴重傷害（當時的打擊頭盔還沒有充分完善的保護效果，對打擊者風險極大），該年剩餘球季和1968年都在努力治療、復健，1969年重返球場扛了20發全壘打，得到東山再起獎，這年他24歲。

賈里格(左)和康寧亞諾(右)是美國職棒史上最著名的兩位生命鬥士，在球場上奮戰到不能再打為止。 2001 Upper Deck 球員卡
賈里格(左)和康寧亞諾(右)是美國職棒史上最著名的兩位生命鬥士，在球場上奮戰到不能再打為止。 2001 Upper Deck 球員卡

1970年單季康寧亞諾狂轟36發全壘打及116分打點，貌似往高峰攀上，卻又急速墜落…隔年被交易至天使後眼疾復發，視力問題既影響日常生活、遑論打球，無奈宣布退休，儘管不輕言放棄的康寧亞諾1975年再在紅襪復出，可已力不從心，身體條件不佳的情況，21場出賽區區0.123/0.221/0.246，球季結束再次退休，才30歲的他，這回不只是「暫別」，而是「永別」紅土與草地。

高掛球鞋後七年，綽號「Tony C」、「Conig」的他因中風昏迷成為植物人，1990年與世長辭，結束這令球壇充滿無限惋惜的一生。該季紅襪全員在球衣袖子以黑色臂章悼念他，並開始頒發以他命名的「康寧亞諾獎」，表彰克服疾病、身體不便等逆境、關卡的球員，他們帶著強韌意志力與勇氣，豁盡全力、咬牙硬拚，足以被津津樂道。

「康寧亞諾獎」的第一位獲獎者的是皇家隊艾森瑞克（Jim Eisenreich），他經過多年治療終於克服妥瑞症（Tourette syndrome），1990年出賽142場，最後累積15年的大聯盟生涯。「獨臂投手」亞伯特（Jim Abbott）、耳熟能詳的傑克森（Bo Jackson）也都曾獲獎，還有耳聾的球員─1996年普萊德（Curtis Pride）獲得肯定。近年來得主包括對抗癌症的萊斯特（Jon Lester）、貝提斯（Chad Bettis），與罕病共處的迪奇（R.A. Dickey）和波德利（Rocco Baldell），更有為了家人奔波付出心血的──為了照料罹患漸凍人症的母親而自請轉隊的皮斯卡提（Stephen Piscotty），妻子季中癌症驟逝，獨力扶養三位女兒的索拉提（Yangervis Solarte）…每一位獲獎的球員，背後都有不可承受之重，去年得主則是長年與傷痛為伍的老將希爾（Rich Hill）。

雙城隊投手希爾獲得去年的康寧亞諾獎，他生涯手傷不斷，也常常被球隊放棄，過去4年在道奇已是他生涯的第8支球隊，也是表現最好的一段時間。 歐新社資料照片
雙城隊投手希爾獲得去年的康寧亞諾獎，他生涯手傷不斷，也常常被球隊放棄，過去4年在道奇已是他生涯的第8支球隊，也是表現最好的一段時間。 歐新社資料照片

康寧亞諾在1995年入選「紅襪名人堂」，是首批入選的成員之一。2007年，紅襪球團將芬威球場右外野新增設的觀眾席取名為「Conigliaro Corner」，讓球迷永遠記住曾經駐守在右外野的傳奇身影。命運的造化弄人，讓球壇少了一位可能的威武重砲（身為史上第二年輕百轟的球員，康寧亞諾生涯卻僅166轟，不勝唏噓），卻也揭示著「無常」、人們與命運搏鬥的可貴勇氣，精神綿延不息。

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