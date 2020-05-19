MLB／腳踝開刀卻心臟病發驟逝 前海盜外野手痛失愛妻

響尾蛇外野手馬特（Starling Marte）驚傳妻子驟逝的噩耗，在醫院等待腳踝開刀時，突然心臟病發，馬特在推特上貼出兩人的黑白合照追思愛妻，文字間流露出哀傷心情。

馬特以他和妻子在大峽谷的黑白合照，公開向大家表示正歷經喪妻之痛，「今天我帶著極大的痛苦，將妻子不幸逝世的消息公諸於世，這一刻的痛楚無法言語，我太太諾依莉亞（Noelia Marte）死於心臟病，此時我悲傷至極。」

知名專欄作家海曼（Jon Heyman）在推特上揭露細節，馬特的妻子據說是摔斷腳踝，正在醫院接受治療，等待手術期間卻意外過世。

31歲的馬特過去八年都效力於海盜，曾在2016年入選明星賽，拿下兩座金手套，今年初被交易至響尾蛇，上賽季有2成95打擊率、23轟和82分打點。

許多隊友聽聞悲訊後都留言給予安慰，前海盜看板球星麥卡臣（Andrew McCutchen）寫道，「兄弟，我為你的痛失感到難過，我會為你和你的家人祈禱。」