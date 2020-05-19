MLB／柯爾簽巨約卻空蹉跎 塔薛爾拉：無法想像他的煎熬

強投柯爾（Gerrit Cole）在去年底和洋基簽下九年3.24億美元巨約，空降大聯盟史上最貴投手，然而在狹帶高額身價空降王牌地位後，卻因新冠肺炎疫情，無法早日為等了他十年的豪門效力，看在退役的洋基前輩眼裡，紛紛為他的處境感到不捨。

簽下大合約急於明自己的壓力，過去也曾和洋基簽下大約的前輩們最懂，2008年以八年1.8億美元合約加盟的塔薛爾拉（Mark Teixeira）說，「2009年是我最期待的賽季，我想要上工，恨不得簽約隔天就到春訓基地報到，柯爾現在應該要在洋基球場站在五萬名球迷面前的，卻只能在家的後院練投，肯定很難受，我無法想像這個煎熬。」

在2000年底和洋基簽下六年8800萬美元合約的穆西納（Mike Mussina），也表示能想像柯爾的壓力，「如果我得在3月中喊卡，等待如此長的時間，肯定會混身不對勁，尤其是春訓進行到一半，正按照計畫步上正軌，然後卻停工了，這不是尋常情況，只能坐著等待下一步。」

沙巴西亞（CC Sabathia）在2008年時也以七年1.61億美元當上最高價投手，他認為柯爾至少已經曾在春訓時見過新隊友，也認識環境，看起來沒有融合問題，不過塔薛爾拉可沒這麼樂觀，「在這個壓力重重的賽季，他的身上更有著雙重壓力。」