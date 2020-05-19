MLB／馬林魚再開第一槍 搶先全聯盟重啟春訓基地
大聯盟復賽有跡可循，球員準備動起來？根據當地媒體報導，馬林魚預計在明天正式重啟春訓基地，開放給40人名單使用打擊籠和投手丘，就看有沒有更多球隊跟進動作。
新冠肺炎疫情之故，馬林魚3月中在CEO基特（Derek Jeter）親自宣布下，成為大聯盟第一支停工的球隊，兩個月後他們再度率先全聯盟，成為第一支迎接球員重回春訓基地的隊伍，迎接可能即將回歸的賽季。
40人名單內的球員將獲得馬林魚球團放行，進入春訓基地使用設備訓練，但沒有開放休息室，也無法團練，球員只能單獨行動，在打擊籠揮棒或上丘練投。
雖然不清楚馬林魚是否有建議球員跋涉而來，或是維持居家隔離狀態，但無論如何，在他們開出第一槍重啟令後，後頭有望引起其他球隊仿效，尤其各隊春訓基地所在的佛州和亞利桑那州，近期都已逐漸鬆綁禁令，尋求回歸正常生活。
根據大聯盟提交的企劃案，球團老闆們理想為6月中二度春訓、7月初開打82場例行賽的賽季，目前只剩下一個月的時間安排好所有行前準備，端看球員工會是否答應配合，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）上周表示，「我個人來說，非常有自信雙方能達成協議，復工後的安全和財務問題都會解決的。」
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