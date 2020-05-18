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MLB／誤傳確診新冠肺炎 劉致榮現身談近況

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
效力紅襪隊的劉致榮今天意外現身玉山盃青棒錦標賽開打記者會會場。記者蘇志畬／攝影
效力紅襪隊的劉致榮今天意外現身玉山盃青棒錦標賽開打記者會會場。記者蘇志畬／攝影

效力紅襪隊的劉致榮今天意外現身玉山盃青棒錦標賽開打記者會會場，剛從黑山羊訓練中心過來，體格看起來維持得不錯，露出健壯的雙臂，針對日前外界誤傳自己被確診新冠肺炎，他說：「自己不太看新聞，都是別人跟我說，心情上沒有受到影響。」

劉致榮去年底與紅襪隊簽約，不過受到疫情影響，這趟旅外生涯十分曲折，今年前往美國前就因機票問題延誤，2月抵美後又接受球團安排延後報到，2月底開始訓練兩周後，又春訓關閉，在3月中左右回到台灣，再度接受14天隔離，期間還被誤傳確診。

劉致榮認為這趟短暫的旅程對自己仍有幫助，雖然無法待在那裡更長的時間，但也因此知道自己接下來要努力的方向，「還好有過去，看到大聯盟球員，跟他們有一段距離，接下來就回到熟悉的環境，繼續提升自己。」

首次體驗美職訓練，劉致榮認為美國有不少球員身材更高大、技巧更好，跟台灣最不同的是，訓練時間比較短，但很重視訓練的質量，這次返台，球隊也提供投球、體能的訓練菜單，重訓方面則靠黑山羊訓練中心開的課表。

劉致榮之前兩年沒投球，回到投手丘後飆出158公里球速，也為自己獲得一張旅美門票，這次因疫情打亂計畫，從去年10月亞錦賽至今，近七個月未正式投球，會不會再有球速突破？劉致榮說：「感覺有維持住，希望會更強，年底再看看吧。」

因美職尚未正式公布開賽時間，劉致榮預計還不會太快進牛棚，上周開始18公尺距離的傳接球，先提升體能，等待球隊通知，去美國時因飲食不習慣，體重掉到76公斤，現在又拉回82公斤。

劉致榮 紅襪

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