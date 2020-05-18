MLB／讚楚奧特成 普荷斯：他就像棒球界的喬丹

天使強打楚奧特（Mike Trout）和美國高球好手凱普卡（Brooks Koepka）利用視訊聊天室，共演一場跨界的線上交流，當被問到誰是面對過最難纏的投手時，這位當今大聯盟最強打者正面回答，是國民王牌薛則（Max Scherzer）。

楚奧特坦言當薛則從老虎轉隊到國民時，離開了天使所在的美聯，讓他減少了對戰機會，不過兩人還是在前年明星賽碰了頭，楚奧特回憶，當時是在國民主場，「他三振了前兩位打者，所有現場球迷都站起來，想看到三上三下，我在打擊區聽到他們喊著薛則、薛則。」

楚奧特最後纏鬥了八球選到保送，雖然沒有敲出安打，但認為已是生涯最棒的一個打席，大讚薛則投球刁鑽。

兩人曾在例行賽對戰過16個打數，楚奧特只從薛則手中敲出3支安打，其中有一支是全壘打，也是唯一打點，吞下10次三振，對戰打擊率僅1成88。

楚奧特九年大聯盟生涯，已經拿下一座新人王、三座MVP大獎，WAR值累積72.8，正朝史上最偉大球星的前景邁進，他的天使隊友普荷斯（Albert Pujols）就形容，「楚奧特現在每一晚所達成的特殊成就，就像是「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）過去上演的。」