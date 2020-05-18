MLB／前光芒盜壘王克勞佛家中傳意外 男童和女子溺斃
前光芒明星外野手克勞佛（Carl Crawford）家中傳出意外，一名兒童和一名女子在後院游泳池發生溺水，警方抵達現場時兩人已經失去意識，送醫後宣告死亡。
休士頓警方是在當地時間星期六下午2時40分接獲報案，發言人席爾瓦（Jodi Silva）表示，該名男童原先在游泳池戲水，突然發生溺水情況，女子跳下水試圖搶救，結果兩人雙雙溺斃。
警方並未透露豪宅主人資訊，但休士頓紀事報查證，該棟房子登記在克勞佛名下，現場媒體詢問克勞佛下落，也沒獲得回應。
38歲的克勞佛出生於休士頓，擁有15年大聯盟資歷，生涯從光芒發跡，以快腿聞名，曾多次拿下盜壘王頭銜，三壘安打也是他的特產，效力光芒期間四度入選明星賽，後來短暫轉戰紅襪，2016年賽季結束自道奇退休。
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