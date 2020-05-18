MLB／誰是道奇教頭接班人？ 羅伯茲欽點自家三壘手

誰是下一位道奇總教練？現任教頭羅伯茲（Dave Roberts）看來已經找好接班人，那就是自家三壘手透納（Justin Turner），認為以他的南加州背景和對道奇球團的了解，是再適合不過的人選。

透納不諱言，早就聽羅伯茲在身邊講過不少遍此事，在線上節目中表示，「你們每周的固定嘉賓（羅伯茲）總是這樣跟我說，『嘿，如果有一天我不再執教這支球隊，我想要你接手』，這帶給我好大的壓力。」

羅伯茲稍後就被主持人問到此事，他大方承認並且解釋他的想法，「我可以寫個劇本，不管會不會上演，這不是我能決定的，但我認為一位了解道奇球團、歷史，且對它抱持感激，又在南加州出生、為道奇打過球的人，會是優先考慮，他和球迷有所互動，對媒體能溝通，和球員連結緊密，我不是要設法縮短他的球員生涯，但對我個人而言，我會想讓這個身分轉換發生。」

羅伯茲在道奇四年任教相當成功，393勝256敗，贏球率超過六成，去年106勝更寫下隊史最佳，不僅四年都穩居國聯西區王者，更兩度拿到國聯冠軍。

羅伯茲的心願能否達成有待時間驗證，35歲的透納今年賽季結束後將成為自由球員，可能就此離開道奇，去年他繳出2成90打擊率，和追平生涯最佳的27轟。