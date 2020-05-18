生命誠可貴金錢價更高 大聯盟貪婪遊戲先開打

受到疫情的影響，大聯盟計畫在球季開打後取消開賽時兩隊總教練向主審提交攻守名單及打序的傳統，任何人只要在球員休息區時都要戴上口罩。 美聯社資料照片

隨著美國疫情減緩，許多州開始逐步鬆綁禁令，大聯盟的復賽計畫也已在上週出爐。除了開幕賽將在國慶日（七月四日）前後舉行、關起門來打的例行賽預計打82場及季後賽從10隊增加到14隊外，針對球員們最關心的防疫安全問題，理事長曼弗瑞（Rob Manfred）也提出將動用官方實驗室讓包括球員、教練以及所有球賽相關人員接受一週數次檢測的對策。不僅如此，聯盟還制定了多達67頁的防疫措施。內容詳細到連球員不准吐口水、應避免在球場淋浴、吉祥物不准出現在場上，甚至球員在唱國歌時彼此必須間隔六英呎、不得擊掌慶祝、賽前不交換攻守名單等都鉅細靡遺一一加以規定。

然而要想復賽，首先必須搬開的大石頭卻不是如何照顧好球員及其他人的安全健康問題，而是球隊老闆與球員間的赤裸裸「錢鬥」。儘管雙方早在三月就談好一旦復賽，球隊就要照出賽場數的比例支付球員薪水。但如今復賽計畫出台，老闆們卻又想反悔，要求球員「共體時艱」按照實際收入拿薪水，美其名為與球員利益共享。但據估計，今年各隊收入至少將減少四成以上。顯見老闆們其實只是想把收入減少的損失轉嫁到球員身上。

老闆們的出爾反爾自然引起球員不滿。除了曾獲賽揚獎殊榮的光芒年輕投手史奈爾（Blake Snell）跟一向以直言無忌出名的紅人投手鮑爾（Trevor Bauer）率先開砲外，薪水名列前茅、停賽損失也最大的兩大球星哈波（Bryce Harper）及克蕭（Clayton Kershaw）也紛紛聲援小老弟。反倒是兩位前洋基球星——塔薛爾拉（Mark Teixeira）及先前一度傳出想入主大都會隊的羅德里魁茲（Alex Rodriguez）跳出來要現役球員「識大體」接受老闆的新方案——當然大家都心知肚明，早已退休的他們根本是「站著說話不腰疼」。

紅人投手鮑爾一向講話很大聲，加上他手機早就被打爆，所以對於球隊要大砍薪一事，他自然跳出來大力抨擊。 美聯社資料照片

當然不論老闆、球員或球迷無一不希望球賽早日開打。而且在全美所有運動賽事都因疫情而中止，運動迷完全沒有比賽可看的當下，如果大聯盟搶佔先機率先在夏天開打，不但可成為職業運動的領頭羊，還將寡占國內運動轉播市場。但這三方中真正要冒著感染風險上場比賽的畢竟只有球員，老闆們竟然還想削減他們的收入，是可忍孰不可忍？更何況在此之前球隊收入每年都在不斷創新高，但老闆們不僅沒有掏出大把銀子花在球員身上，反倒看緊荷包使得連續兩年薪資下降。再加上球員受限於先前的勞資協議，只能眼巴巴看著老闆賺得盆盈缽滿，卻分不到該分到的那一份，早就摩拳擦掌，打算在明年的新一輪勞資協商中爭回自己的利權。賺錢時老闆既沒有「有福同享」，如今虧錢又有何立場要球員有難同當？

尤其球隊老闆今年是否真的會虧錢也大成疑問。畢竟大聯盟各隊除了由上市公司持股的勇士隊依規定必須公佈收支外，其他29隊無一財務透明，可說全都是一筆「爛賬」。再加上球隊價值不斷上漲是鐵一般的事實，前面提到投手史奈爾，他的「雇主」史坦伯格（Stuart Sternberg）在2004年以兩億元美金的代價買下光芒。即便這十幾年來票房始終敬陪末座，根據富比士估計，光芒現值仍漲了五倍，而且史坦伯格自己還是身價高達八億美金的華爾街大亨，這樣的大老闆去跟去年還在領最低薪資只有五十幾萬美金的史奈爾「哭窮」，豈不可笑？

光芒隊老闆史坦伯格(左)硬是想裝窮，球員當然不買帳。 歐新社資料照片

但球員也不是沒有可議之處。最近就傳出由會長克拉克（Tony Clark）領頭的工會當初跟老闆談妥按出賽比例領薪水時，附帶條件就是接受球隊可以減少今年選秀人數的條件，如今更證實今年選秀會將從原本的四十輪大幅減少到最低限度的五輪。更有甚者，球隊不但可以延後支付今年選秀的簽約金，更可用區區兩萬美金的代價跟不限名額的業餘球員簽約。換句話說，工會為了自己的利益，已跟老闆們聯手葬送掉絕大多數正準備投入職棒的學生球員成為苦哈哈的小聯盟球員前，先拿一筆安家費的莫大權益。

且別小看這些球員，據統計現役球員中就有46%是來自選秀會五輪以後的新秀。在今年之前，第十輪榜尾的新秀都還能拿到十幾萬美元的簽約金，如今他們卻必須接受區區兩萬美元的剝削。試想將來這些學生球員也將成為現役球員的隊友及工會的一員，他們知道工會是迫使他們接受這樣苛刻條件的推手之一，將來怎會不鄙視這些曾犧牲他們權益的前輩？只怕他們現在早已在為老闆對球員「以其之道還彼之身」大聲叫好了。更嚴重的是，聯盟、球員工會及老闆短視近利的作法，只會讓以職業運動為目標的在學生改變心意選擇其他運動，勢必造成未來大聯盟的球賽品質直線下滑。

更慘的是，即便犧牲了學生球員的權益，現役球員仍可能是最大輸家。因為老闆之所以敢肆無忌憚地撕毀前議，一方面是算準了雖然收入最高的大牌球員如哈波、克蕭生活無虞可以長期抵制，但許多二線及名單邊緣的球員正迫切需要復賽帶來的收入。這些長期以來未發聲的「中產」及「無產」階級球員其實才是真正的多數，同時也是工會平常最欠缺照顧的一群。再加上祭起「相忍為球」的球迷、媒體甚至政客總會認定球員才是貪婪的一群，因為他們的高薪原就是眾所矚目的焦點。像是伊利諾州州長就公開宣稱他對球員在大家都做出犧牲之際還堅持要領取高薪而感到失望。

說穿了，這就是職業運動終究以利益為優先的本質。紅雀救援投手米勒（Andrew Miller）就擔心球員與老闆只顧著爭權奪利，卻忘了真正迫切重要的問題：球員及其家人的生命安全與身體健康。當然，球員絕對有權捍衛自己的利益不讓大老闆得寸進尺，但也絕不該透過犧牲他人的利益為手段來爭取自己的利益。在各打五十大板後，身為球迷，終究還是希望雙方能盡快回到談判桌，至少將棒球帶回到螢幕上。