MLB／賽事延後開打 大谷翔平有望二刀流歸隊

大聯盟今年如果未受疫情干擾，大谷翔平會趕不上以投手身分開季，不過隨著賽事預計在7月開打，大谷翔平很有機會以投打「二刀流」身分復出，根據橘郡紀事報報導，大谷在上周開始增加投球量及投球強度。

橘郡紀事報記者弗萊契（Jeff Fletcher）報導指出，天使總管艾普勒（Billy Eppler）在14日表示，大谷翔平與肯寧（Griffin Canning）都進牛棚練投，開始加快腳步，提升投球數量跟強度。

根據之前的預估，大谷翔平預計會在5月中恢復到能在比賽中登板的強度，弗萊契表示，如果復健沒有延誤，照目前進度，只要球季開打，大谷翔平就能以投手跟打者兩個身分歸隊。

由於大聯盟的開季計畫中提到，可能採取全面指定打擊制，這也導致更難見到大谷在同場比賽「投手兼打者」，弗萊契認為，天使隊不太可能在比賽中取消指定打擊，因為等大谷退場後，打線上就卡了一個投手，加上考量大谷曾動過手術，天使隊不會這麼冒險。