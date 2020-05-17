MLB／企劃書提超細防疫配套 美媒：更顯一切有多冒險
大聯盟洋洋灑灑寫出67頁復賽企劃書，內容詳細交代防疫配套措施，球員願不願意配合還是未知數，美媒細讀之後卻先搖頭，「紐約郵報」記者薛曼（Joel Sherman）下標，這些計畫更顯得一切有多冒險。
大聯盟祭出詳細的防疫規範，例如休息室座位也得保持安全社交距離，牛棚練投給每位投手專用球等，這些參考公衛專家和球團意見所定出的細節，看得美媒驚呼連連。
但先不論球員是否買單，薛曼讀完後給出心得，「令人欽佩，但也令人感到沉悶」。
薛曼提出解釋，「任何看到這文件的讀者都會意識到，有多少準備工作需要著手，還不只是一場比賽，而是要持續好幾個月，現在還要再加入政府及醫護的意見，然後還有錢的事需要解決，這一切還需視病毒有無起變化。」
薛曼也提到大聯盟想學韓職復賽，但疫情條件根本不同，南韓新冠肺炎死亡病例不到300，而美國已經圖到九萬例，而且還看不到疫情趨緩。
大聯盟期盼6月中開始二度春訓，代表著球員工會得再接下來兩周通過提案，因為準備這些浩大工程，以及召回球員大約需要兩周時間，與此同時還得和球員進行薪水協商，薛曼指出，「除非你確定要打，不然幹嘛討論錢。」
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