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MLB／偷暗號弊案後首度出聲 柯拉暗喻另謀出路
紅襪前總教練柯拉（Alex Cora）因涉入太空人偷暗號作弊，正服刑一年球監，自從醜聞爆發以來一直噤聲的他，今天終於有所回應，在推特上暗喻自己可能另謀出路。
有名球迷在推特上留言，向柯拉挑釁「你的執教生涯已經結束了」，引來柯拉本人親回：「或許我想做其他的事。」
自從向紅襪請辭後，柯拉下一步動態未明，雙方不排除禁賽期滿後，一年後重新合作的可能，先前也傳出波多黎各棒協有興趣，請他擔任國家隊總教練。
目前紅襪兵符由原本板凳教練羅尼克（Ron Roenicke）接管，不過合約只到今年結束就到期，而柯拉在紅襪內部人員極佳，增添回鍋的機率。
如果不繼續擔任執教工作，柯拉先前曾表達進入球團管理層的興趣，也有可能轉戰電視圈，挑戰球評角色。
紅襪雖然也被指控有偷暗號之嫌，但大聯盟官方調查案情不重，懲處範圍並未涉及柯拉，也讓他只需為擔任太空人板凳教練時期的行為負責。
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