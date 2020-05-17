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MLB／春訓預計6月展開 分組訓練避傳染

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟規定分組訓練。 美聯社
大聯盟規定分組訓練。 美聯社

大聯盟目前計畫在7月4日開打，但首先要克服避免球員在春訓感染新冠肺炎的課題，根據The Athletic披露的67頁健康安全計畫，第二階段春訓預計6月展開，內容會有很大改變，球員必須要分組訓練，避免同時遭感染。

大聯盟的提案中指出，各隊可在自家主場或春訓基地進行春訓，而在主場訓練的隊伍，必須要錯開球員的訓練時間，並且要另尋副場地進行分組訓練或比賽。

大聯盟的安排是為了限制同一時間內，在訓練場地的球員人數，避免疾病的擴散，日職目前正是採用此法，開放球員到球場訓練，但使用場地採分組、分時段。

根據新冠肺炎的防疫規範，各隊球員僅限50人，至於球員報到時間則交由各球團安排，但第一階段的投捕手報到後，需要分成五個組進行訓練，第二階段開始接受較多人的團隊訓練，但訓練仍要分時段。

而選擇在亞利桑那或佛羅里達等春訓基地的球隊，則因應當地6月開始的高溫建立預防措施，比賽開打為晚上7到9時，採取4到5人的裁判團隊，考量到炎熱的氣候，裝備較多的主審會在比賽中輪替。

大聯盟

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