MLB／哈波新球季瘋狂提案：138天打135場

大聯盟正在討論開季方案，以7月4日開打為目標，將球季縮短到82場，不過費城人球星哈波（Bryce Harper）也提出自己的版本，其中包括在138天內打滿135場比賽的馬拉松賽制，讓美國媒體直呼「太瘋狂」。

哈波在個人社群媒體上發表提案，比照NBA將大聯盟分為東、西區，例行賽從7月1日開打，到11月15日，要打135場比賽，等於每兩周才能在周一休息一天，周日還要進行一場七局的雙重賽，大聯盟名單擴編至30人，可採6人輪值保護投手，或採全指定打擊制。

季後賽集中一地開打，由十隊進行雙敗淘汰賽，每兩隊對決採三戰兩勝制，贏者晉級，輸家落入敗部爭取唯一一張外卡資格，世界大賽則參考超級盃，花兩周的時間進行七戰四勝的系列賽，開打前有兩天休兵日，可以安排全明星賽、全壘打大賽等，或是頒發年度獎項。

哈波也建議比賽開放所有平台，不限制地區，任何人都能觀看，而且接下來兩年都延後開季，2021年在5月1日、2022年在4月1日，哈波也認為自己的計畫有點瘋狂，但發想這些點子的過程很有趣，也歡迎大家討論。

有美國媒體認為，哈波的計畫還有很多細節需要經過檢驗，像是球隊要在哪裡比賽？東西區怎麼分？只有一天休息日夠球隊移動嗎？或許有些地方不切實際，不過整體來說，仍是有趣的提案，也提供球迷不少刺激的想像。