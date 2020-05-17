MLB／不開放觀眾開打 估一場損失近兩千萬元

大聯盟希望球員共體時艱，減少今年薪水，因為在新冠肺炎疫情下採取無觀眾比賽，如果照比例支付球員薪水，在今年的82場縮水球季裡，一場比賽會損失64萬美元（約台幣1918萬元）。

大聯盟提出今年以收益對半拆分的方式，支付球員薪水，遭到不少球員反對，美聯社今天公布大聯盟在12日提供給球員工會的「無觀眾比賽經濟報告書」，這份12頁的文件指出，如果照球團的提案，整季會損失40億美元。

就各隊未計利息、稅項、折舊及攤銷前的損失來看，洋基隊3.12億美元最高，再來是道奇隊的2.32億、大都會隊2.14億、小熊隊1.99億；老虎隊8400萬美元最少，倒數的還有金鶯9000萬，海盜跟光芒則是9100萬，不過這項數字不包括從聯盟獲得的分帳，媒體收入總額為13.4億美元。

球團雖然認為，多打一場比賽就損失更多錢，但球員工會認為，損失沒有帳面上看起來得多，因為許多球團老闆都持有比賽轉播單位的股份，比賽開打就會有這方面的收益，因此工會已要求球團提出損失的細項作為佐證。

大聯盟指出，2019年門票以及其他球場收益就佔了收入的39%，另外還有25%來自聯盟分帳、22%當地媒體、11%贊助商、4%其他，球隊擔心如果季後賽因為後續疫情往上攀升而取消，會造成收入上的打擊，季後賽的媒體轉播預計就有7.87億美元的進帳。

球員認為雙方在3月時已達成協議，按球季縮水比例支付薪資，不應再更動，但球團認為原本的計畫是以球迷進場的模式去擬定，少了來自觀眾的收益，原計畫已不可行。