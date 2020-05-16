MLB／誰是洋基隊長接班人？ 沙巴西亞選賈吉和托瑞斯

誰是未來洋基隊長接班人？去年退役的沙巴西亞（CC Sabathia）點名兩位小老弟，認為賈吉（Aaron Judge）和托瑞斯（Gleyber Torres）都具備領袖特質。

基特在2003年成為前大老闆史坦布瑞納（George Steinbrenner）欽點的洋基隊長，一路擔當領頭羊直到2014年退役，之後再無後輩接棒，新洋基隊長懸缺已久。

沙巴西亞在洋基待了11年，其中六年和基特共事，他舉薦兩名有資格接下洋基隊長頭銜的年輕小將，分別是28歲的賈吉和23歲的托瑞斯，「這兩人都是領袖人物，兩個我都看好會是下一任隊長。」

賈吉是在2017年站穩大聯盟，立刻以52轟的驚人砲火帶走當年美聯新人王；不過近兩年因傷勢無法完全施展，平均出賽107場，合繳54發全壘打，今年春訓再度傳出肋骨傷勢，好在大聯盟賽季因新冠肺炎疫情暫緩，讓他獲得更多養傷時間。

托瑞斯則以農場大物之姿在2018年升上洋基，在葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）離隊後，今年將是游擊接班人；站上大聯盟後兩年都入選明星賽，去年賽季繳出2成78打擊率、38轟，未來深受球團期待。