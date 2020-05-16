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MLB／選秀簽約金分期付款 美媒批：就是跟新秀貸款
大聯盟今年選秀從40輪砍到剩5輪，已經讓不少新秀減低進場意願，今天更進一步傳出，新秀簽約金會採取延遲支付，就算是狀元，今年最多僅會領到10萬美元，NBC Sports記者卡爾卡特拉（Craig Calcaterra）直言：「大聯盟根本是在跟新秀貸款。」
大聯盟今天釋出選秀簽約金建議方案，與2019年相同，第一指名的建議金額是841萬5300美元，而第160指名則是32萬4100美元，供各球隊參考，多半不會開到這個價碼，去年金鶯隊的狀元捕手魯奇曼（Adley Rutschman）簽約金810萬美元已是大聯盟新高紀錄。
根據「The Athletic」記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，這筆簽約金還會延遲支付，今年球隊支付球員簽約金上限為10萬美元，剩餘的一半會在2021年7月1日支付，最後一半則是在2022年7月1日才會拿到手。
卡爾卡特拉對此發出不平之鳴，也同樣點出，在160指名之後的球員也可以加入美職，但簽約金只剩下最多2萬美元，卡爾卡特拉以羅里奇（Mickey Lolich）為例，他在1958年選秀時評價不算高，但也有3萬美元簽約金。
今年大聯盟選秀預計在6月11日舉行，採取線上進行，球隊內部也只能透過視訊討論，比照先前的NFL選秀會。
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