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MLB／挺光芒塞揚批球團 克蕭：我們已經讓步了
道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）成為另一位出面批評球團不按照賽季比例付薪的塞揚獎大咖，他表示能理解光芒投手史奈爾（Blake Snell）為何如此激動，因為早在3月就談妥條件，不明白為何有變化。
克蕭今天受訪時表示支持史奈爾的論點，「他或許講得有點冒進，但我們確實已經做出讓步，我們會按照這個縮水賽季剩下多少領到等比的薪水，這也是我們工會做出的決定，閉門比賽當然會對一些老闆帶來影響，但我們球員還是照常比賽啊。」
聽聞企劃書中球團只願拿出五成盈餘做為球員薪水，選手們認為這是變相砍薪，比3月時協議的薪水按照賽季比例發放還更少，史奈爾成為第一個開砲者，直言冒著生命危險在打球，還要被老闆坑。
克蕭也點出勞資爭議在衛生議題之前根本微不足道，「如果公衛條件說我們已經可以打球了，結果雙方卻無法達成商務上的共識，這對任何人都沒好處；一旦我們找出公衛上的應對方法，我很樂觀應該打得成。」
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