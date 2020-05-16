MLB／大聯盟若整季取消 球迷恐如1994罷工後大流失

大聯盟積極討論重啟賽季，擔心球迷流失是一大考量，紐約時報指出，如果大聯盟整季取消，就算2021年恢復開打，觀眾進場人數可能如同1994年大罷工時期，出現大幅下滑。

大聯盟曾三次因罷工影響到賽季，最近一次是1994年也是規模最大的一次，從1994年的8月12日開始，一直到隔年4月3日開幕戰的前一天，才終於中止這場耗時234天的惡鬥。

紐約時報指出，在1994年大罷工發生前，場均進場人數可到3萬1256人，大罷工之後，掉到2萬5021人，接下來花了12年才回到罷工前的水準，因為球迷找到了新的娛樂，他們發現生活中少了棒球，好像也影響不大。

雖然大聯盟就算開打，也可能暫時先不會開放觀眾進場，但球迷已經因為疫情減少消費的意願，球員與球團若不能在重新開打上達成共識，恐怕會對連續四年下滑的觀眾數再造成衝擊。

大聯盟仍有一大收入來自轉播，即使去年場均人數掉到2萬8198人，但聯盟收入連17年上揚，去年營收仍來到107億美元，球團老闆坐擁金山，自然不願輕易喊停。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）昨天表示，賽季取消會造成40億美元的損失，即使有球員確診，比賽也會照打，曼弗瑞說：「照目前狀況，沒有事情是毫無風險的，我們嘗試降低風險。」大聯盟目前規劃，若有球員確診，只會單獨隔離該球員。