MLB／對太空人弊案仍失望 凱許曼的原因不一樣

太空人隊爆發作弊事件，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）至今仍感到失望，但原因已不是弊案本身，而是自己竟然沒有發現，直到看了網路上YouTuber「Jomboy」的分析影片，才知道對手的作弊方式。

洋基在去年美聯冠軍賽懷疑太空人吹口哨打暗號，但缺乏直接證據，只被嘲笑是「笑話」一則；如今隨著前太空人隊投手費爾斯（Mike Fiers）跳出來揭發，大聯盟也進行懲處，還洋基隊一個清白。

凱許曼至今仍有些失望，主要原因跟太空人無直接關係，而是佩服Jomboy立刻就收集影片，證明確實有傳出奇怪的敲擊垃圾桶聲響，「我失望的點是，大家都知道發生了一些事，我們也對此抱怨，但我們沒有證據。」直到看到Jomboy的影片，凱許曼才說：「我們怎麼沒發現？」

凱許曼表示，洋基隊已經嘗試了所有可能的方法，想要確定太空人隊是不是有動手腳，但還是沒有發現對手的手法，「我們不知道他們是如何傳遞暗號的，但很明顯，所有人都知道他們有偷暗號。」

對於大聯盟的處分，凱許曼無法多做評論，只能說自己對洋基可能因此在季後賽受到影響感到沮喪，即使看到太空人隊總經理魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛區（A.J. Hinch）與波士頓紅襪隊的總教練柯拉（Alex Cora）都因此被開除，心情還是一樣。

凱許曼說：「他們很明顯因此受益，太空人隊因此受到懲處，我們也只能繼續向前看，不要再回顧過去，因為我們已經無法挽回了。」