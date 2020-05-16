MLB／為了開打不要計較 A-Rod籲球員接受五成利潤

繼洋基退役球星塔薛爾拉（Mark Teixeira）呼籲球員不計較薪資，配合球團開打新賽季後，他的前隊友「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）今天也出面表示支持，「如果今天不打球，明天就贏不了。」

大聯盟向球員工會提出復賽計畫，不過球員認為和球團均分五成盈餘和先前講好的條件不符，應該是按照賽程比例支付合約上的薪水，目前雙方僵持不下。

塔薛爾拉日前發表個人看法，認為急難時刻球員不該計較薪水錢事，為了讓棒球回歸，就算只拿得到幾分錢也該上工。

A-Rod接受FOX體育台視訊訪問時附和塔薛爾拉的意見，「棒球是人們的精神食糧，他們正飢餓難耐，我只是不想看到這麼偉大的比賽卻陷入內鬥，億萬富豪對抗百萬富翁。」

「老闆和球員應該團結。」A-Rod繼續說道，「我們的目標一致，我們都想救棒球，我們都想要打球，球員想比賽，球迷想看比賽，如果今天不打球，明天就創造不了勝利，我敦促球員和老闆思考全面一點，今天跟NBA一樣，球團和球員各拿五成利潤，將比賽帶給球迷。」