快訊

登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

上午考完了！會考數學偏難 考生：計算複雜花時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／為了開打不要計較 A-Rod籲球員接受五成利潤

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
A-Rod。 路透
A-Rod。 路透

繼洋基退役球星塔薛爾拉（Mark Teixeira）呼籲球員不計較薪資，配合球團開打新賽季後，他的前隊友「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）今天也出面表示支持，「如果今天不打球，明天就贏不了。」

大聯盟向球員工會提出復賽計畫，不過球員認為和球團均分五成盈餘和先前講好的條件不符，應該是按照賽程比例支付合約上的薪水，目前雙方僵持不下。

塔薛爾拉日前發表個人看法，認為急難時刻球員不該計較薪水錢事，為了讓棒球回歸，就算只拿得到幾分錢也該上工。

A-Rod接受FOX體育台視訊訪問時附和塔薛爾拉的意見，「棒球是人們的精神食糧，他們正飢餓難耐，我只是不想看到這麼偉大的比賽卻陷入內鬥，億萬富豪對抗百萬富翁。」

「老闆和球員應該團結。」A-Rod繼續說道，「我們的目標一致，我們都想救棒球，我們都想要打球，球員想比賽，球迷想看比賽，如果今天不打球，明天就創造不了勝利，我敦促球員和老闆思考全面一點，今天跟NBA一樣，球團和球員各拿五成利潤，將比賽帶給球迷。」

棒球 A-Rod Alex Rodriguez

延伸閱讀

MLB／太空人弊案要拍紀錄片 背後公司是詹姆斯開的

MLB／運動家「魔球」教頭染肺炎 狀況嚴重進加護病房

MLB／史奈爾不願減薪又冒險打球 哈波力挺：他是對的

MLB／大聯盟夏天才開打 洋基賈吉有望歸隊

相關新聞

東奧／後新冠肺炎時期拚曝光 WBSC盼大聯盟球員參賽

東京奧運因全球新冠肺炎疫情延期一年，加上今年大聯盟賽季正全面停擺，世界棒壘總會會長法卡利（Riccardo Fracca...

MLB／為了開打不要計較 A-Rod籲球員接受五成利潤

繼洋基退役球星塔薛爾拉（Mark Teixeira）呼籲球員不計較薪資，配合球團開打新賽季後，他的前隊友「A-Rod」羅...

MLB／誰是洋基隊長接班人？ 沙巴西亞選賈吉和托瑞斯

誰是未來洋基隊長接班人？去年退役的沙巴西亞（CC Sabathia）點名兩位小老弟，認為賈吉（Aaron Judge）和...

MLB／選秀簽約金分期付款 美媒批：就是跟新秀貸款

大聯盟今年選秀從40輪砍到剩5輪，已經讓不少新秀減低進場意願，今天更進一步傳出，新秀簽約金會採取延遲支付，就算是狀元，今...

MLB／挺光芒塞揚批球團 克蕭：我們已經讓步了

道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）成為另一位出面批評球團不按照賽季比例付薪的塞揚獎大咖，他表示能理解光芒投手...

MLB／大聯盟若整季取消 球迷恐如1994罷工後大流失

大聯盟積極討論重啟賽季，擔心球迷流失是一大考量，紐約時報指出，如果大聯盟整季取消，就算2021年恢復開打，觀眾進場人數可...

MLB／對太空人弊案仍失望 凱許曼的原因不一樣

太空人隊爆發作弊事件，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）至今仍感到失望，但原因已不是弊案本身，而是自己竟然沒...

MLB／運動家「魔球」教頭染肺炎 狀況嚴重進加護病房

翻拍電影《魔球》中，講述運動家於2002年利用有限銀彈，打造季後賽球隊的故事。故事中當年的總教練浩威（Art Howe）驚傳感染新冠肺炎，病情惡化，必須住進加護病房。 浩威向休士頓當地電台KPR

MLB／史奈爾不願減薪又冒險打球 哈波力挺：他是對的

大聯盟受疫情停擺，雖有望開打，但球團打算大幅縮減球員薪資，以今年收入的五成支付球員薪水。對此，光芒王牌投手史奈爾（Blake Snell）先前直播時像方案說「不」，想法一公開迅速引起正反兩方爭論，其中

MLB／大聯盟夏天才開打 洋基賈吉有望歸隊

大聯盟因新冠肺炎停擺，新球季可能要到7月初才會開打，正好給了洋基喘息機會，陣中兩位傷兵賈吉（Aaron Judge）、希...

MLB／開打氛圍難拒絕 達比修有：球員像鬥犬

大聯盟開始討論開打計畫，但日籍投手達比修有感受到不安，認為近期輿論開始認為球員應該犧牲自己，為大眾帶來夢想與希望，直呼大...

MLB／冒染疫風險打球還減薪 前塞揚史奈爾說不

大聯盟雖然有望開打，但球團打算大幅縮減球員薪資，用今年收益的一半來支付全體球員薪水，2018年美聯塞揚、光芒王牌投手史奈...

熱門新聞

NBA／爆喬丹曾嘲諷裁判 林書豪：看是他就不敢再回頭

現場重現／克力士的速度 快到主審連面罩都來不及戴

NBA／喬丹嗆隊友有原則 巴克利：他會挑人

NBA／喬丹個性嘴上不饒人 連自家吉祥物也不放過

NBA／喬丹會動手揍隊友？普度證實：他打過我

NBA／林書豪憶湖人往事 布萊恩受傷仍練球還嗆隊友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。