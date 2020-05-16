東奧／後新冠肺炎時期拚曝光 WBSC盼大聯盟球員參賽

東京奧運因全球新冠肺炎疫情延期一年，加上今年大聯盟賽季正全面停擺，世界棒壘總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）認為正是大聯盟開放球員參加奧運的良好契機，直呼「考量到新冠病毒帶來的危害，棒球比過往更需要奧運促進全球能見度和感染力。」

大聯盟今年至少折損一半賽季，連帶降低曝光和宣傳機會，而東京奧運正好提供世界級舞台，法卡利期盼大聯盟及其球員工會能打破長年來的奧運禁令，「我們必須確認棒球不被其他更受到年輕族群喜愛的運動項目踐踏，新冠病毒來讓我們了解，奧運對棒、壘球有多重要。」

去年底12強賽，大聯盟只開放非40人名單的球員參加，原訂於4月的東京奧運最終資格賽，後來進一步開放到非26人名單，仍無法看到大聯盟主力披上國家隊戰袍。

由於明年原本要打的經典賽已經被延後到2023年，東京奧運成了接下來這幾年的最吸睛的國際棒球賽事，法卡利說道，「顯然地，奧運還是地球上最盛大的賽會，奧運可以幫助棒球在全球復甦。」

奧運期間剛好處於大聯盟賽季，要如何說服大聯盟球團中斷賽事，讓旗下球員告假參與國家隊，還有許多技術上須克服的問題。

去年美國在12強賽不敵墨西哥，目前還沒有拿到奧運棒球門票，之後得通過美洲區資格賽或最終資格賽才能搶下一席之地。