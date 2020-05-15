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MLB／運動家「魔球」教頭染肺炎 狀況嚴重進加護病房
翻拍電影《魔球》中，講述運動家於2002年利用有限銀彈，打造季後賽球隊的故事。故事中當年的總教練浩威（Art Howe）驚傳感染新冠肺炎，病情惡化，必須住進加護病房。
浩威向休士頓當地電台KPRC-TV透露，自己於美國時間5月3日便出現畏寒等症狀，經過檢測後確診新冠肺炎，之後也陸續出現疲勞、失去味覺等症狀。
經過幾天浩威的病情沒有好轉，反而變得更糟，在美國時間週二還必須出動救護車將浩威送往醫院。至週四，浩威仍待在加護病房。已高齡73歲的浩威雖表示身體已漸漸變好，但速度相當緩慢，且需要24小時沒有發燒才能離開。
浩威球員生涯期間效力過海盜、太空人、紅雀三隊，執教生涯則是擔任過太空人、運動家、大都會的教頭，累積1129勝1137敗，勝率0.498。《魔球》故事便是發生於浩威執掌運動家教鞭最末年。
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