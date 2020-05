MLB／史奈爾不願減薪又冒險打球 哈波力挺：他是對的

大聯盟受疫情停擺,雖有望開打,但球團打算大幅縮減球員薪資,以今年收入的五成支付球員薪水。對此,光芒王牌投手史奈爾(Blake Snell)先前直播時像方案說「不」,想法一公開迅速引起正反兩方爭論,其中費城人球星哈波(Bryce Harper)跳出來為史奈爾讚聲。

史奈爾在個人的Twitch頻道上說:「減薪對我來說是不可能的,(染疫)風險高到超過天花板。短球季、少收入?才不,我要拿到應有的錢,除非拿到自己那份,不然我不會打球的,這是我的觀點,有人不這麼想,但風險真得太高,我賺得卻太少。」

儘管史奈爾隨後表示,不只是為了錢,而是想強調暴露在人群中有其風險,若感染肺炎也可能對身體產生後遺症,所以更傾向跳過這個賽季。

同身為球員的哈波,在直播被問到對史奈爾意見的看法,哈波毫不猶豫支持史奈爾,他表示:「史奈爾我麻吉。他的想法很對。也該是有人站出來說的時候了。至少他很有勇氣打開天窗說亮話。」

Several players reached out to #Rays Blake Snell directly after his comments last night and now more are saying it publicly.



Not everybody will agree, but #Phillies Bryce Harper is the latest to back him: “I love Snell. Somebody has to say it.” https://t.co/VQXQRWC2IB pic.twitter.com/lnVREmcsFs