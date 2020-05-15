MLB／史奈爾不願減薪又冒險打球 哈波力挺：他是對的

大聯盟受疫情停擺，雖有望開打，但球團打算大幅縮減球員薪資，以今年收入的五成支付球員薪水。對此，光芒王牌投手史奈爾（Blake Snell）先前直播時像方案說「不」，想法一公開迅速引起正反兩方爭論，其中費城人球星哈波（Bryce Harper）跳出來為史奈爾讚聲。

史奈爾在個人的Twitch頻道上說：「減薪對我來說是不可能的，（染疫）風險高到超過天花板。短球季、少收入？才不，我要拿到應有的錢，除非拿到自己那份，不然我不會打球的，這是我的觀點，有人不這麼想，但風險真得太高，我賺得卻太少。」

Here’s Blake Snell discussing MLB’s revenue split proposal this afternoon on Twitch. pic.twitter.com/CCyCai42Aj — John Flanigan (@jflan816) May 13, 2020

儘管史奈爾隨後表示，不只是為了錢，而是想強調暴露在人群中有其風險，若感染肺炎也可能對身體產生後遺症，所以更傾向跳過這個賽季。

同身為球員的哈波，在直播被問到對史奈爾意見的看法，哈波毫不猶豫支持史奈爾，他表示：「史奈爾我麻吉。他的想法很對。也該是有人站出來說的時候了。至少他很有勇氣打開天窗說亮話。」

Several players reached out to #Rays Blake Snell directly after his comments last night and now more are saying it publicly.



Not everybody will agree, but #Phillies Bryce Harper is the latest to back him: “I love Snell. Somebody has to say it.” https://t.co/VQXQRWC2IB pic.twitter.com/lnVREmcsFs — Josh Tolentino (@JCTSports) May 15, 2020

不只哈波贊同史奈爾，消息指出，史奈爾在私底下也收到多名球員的私訊，感謝他站出來為大家發聲。