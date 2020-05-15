MLB／大聯盟夏天才開打 洋基賈吉有望歸隊

大聯盟因新冠肺炎停擺，新球季可能要到7月初才會開打，正好給了洋基喘息機會，陣中兩位傷兵賈吉（Aaron Judge）、希克斯（Aaron Hicks）都有機會在今年夏天歸隊。

賈吉去年因左側腹斜肌拉傷進入傷兵，今年春訓也因身體不適而遲遲無法展開訓練，最終終於確定為肋骨骨折，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）坦言，預期賈吉要到夏季才能回歸。

凱許曼解釋，賈吉受傷部位附近的血液循環系統較為複雜，這也會影響到恢復，「所以需要的時間更長，我一直認為，我們在夏天之前都看不到賈吉了，不過賈吉就像其他超級球星，他們是打不倒的，相信很快就會歸隊。」

賈吉預計在本月再接受一次電腦斷層掃描，確認肋骨部位傷勢復原狀況，凱許曼對此抱持樂觀，「我相信等到球賽開打，他會以完整狀態回歸，對他來說幸運的是，能夠趁這段疫情停賽時間休養，不過他跟任何人一樣都想打球，我們期待他能回到打線。」

希克斯也是這段停賽期間的受益者之一，原本因進行手肘韌帶重建（Tommy John）手術，預計缺席今年大半球季，凱許曼認為，以他目前復健進度，在今年夏天擔任洋基隊中外野手是個合理的預測。