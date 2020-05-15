MLB／開打氛圍難拒絕 達比修有：球員像鬥犬

大聯盟開始討論開打計畫，但日籍投手達比修有感受到不安，認為近期輿論開始認為球員應該犧牲自己，為大眾帶來夢想與希望，直呼大聯盟球員就像「鬥犬」一樣，而不需負擔風險、只想要賺錢的人卻在場外「喊燒」。

大聯盟開打消息傳出後，達比修有對於外界開始有「球員不打不行」這樣的氛圍，在個人推特上連發五條短文，表達不安，「實際上犧牲自己跟家族的，是在現場奮戰的球員跟工作人員。」

達比修有認為除了真正投身比賽的人，其他人不需為球賽開打冒任何風險，而在談論「夢與希望」的人，卻忽略了自己以及家人的健康，只是不想要當壞人而已，然而球隊比賽時近距離接觸頻繁，達比修有說：「抱持不安感的球員其實很多。」

目前大聯盟朝著7月初開打為目標，討論開季，但達比修有認為，真正想要比賽開打的，都是那些比球員風險低、可以因此賺錢的人，而用夢想、希望這樣的好話，讓選手或他們的家人無法拒絕球賽開打的話題。

達比修有也認為，或許單身或沒有家庭負擔的球員會想要開打，他們會被認為是英雄，而持反對意見的球員反而會被批評，即使是為了「家族的健康」這樣的正當理由。

在新冠肺炎疫情下開打，大聯盟針對防疫也訂立了不少規定，像是球員不可搭乘Uber及Lyft，禁止擊掌、隨地吐痰，也不可為球迷簽名、合照，總教練或投手教練走上投手丘，應有保持社交距離，但球團老闆及聯盟高層並不需要親自到現場。